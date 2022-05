Fama evitó polemizar con los sectores internos y habló de candidaturas por consenso

Tal como lo publicó LA UNIÓN de que habría un malestar por parte de los sectores que integran la Unión Cívica Radical (UCR) luego que se hicieron públicas las declaraciones del senador nacional Martín Lousteau, quien lanzó una posible formula Flavio Fama gobernador 2023, fue el propio Fama quien salió a responder y evitó polemizar con las líneas y sectores internos local.

En ese contexto, el legislador catamarqueño dijo que la propuesta de Lousteau durante el acto lanzamiento a nivel nacional su espacio interno "Evolución Radical", solo fue una consideración que a su entender la idea no tuvo intención de generar tensiones o malestar en el seno de la UCR local, y aseguró que no existen inconvenientes que no se pueda superar.

En declaraciones radiales se mostró a favor que los distintos sectores puedan ir definiendo los precandidatos.

“Todos tenemos en claro que las candidaturas se definirán en la mesa de diálogo y no a través de un funcionario o referente nacional”, manifestó Fama en diálogo con radio Valle Viejo.