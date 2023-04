Fama habló de su candidatura a Gobernador y aseguró que si necesario irá a internas

El senador nacional Flavio Fama (Juntos por el Cambio) habló sus aspiraciones políticas y volvió a confirmar su candidatura a gobernador 2023

El legislador aseguró que competirá en la próxima contienda electoral y se mostró confiado de lograr los consensos necesarios para su postulación para administrar los destinos de la provincia, sin embargo dijo que en caso de ser necesario competirá en una interna.

"Me gustaría ser gobernador, es una aspiración que tengo de hace muchos años y realmente quiero llegar, quiero tener la oportunidad, pero también tiene que ver con cómo se vayan resolviendo otras cosas como de qué manera se estructura la UCR y de qué manera se arma el frente opositor. Creo que tenemos una gran oportunidad y a mí me gustaría ser protagonista de esa oportunidad, esto es así categóricamente y voy a trabajar para eso. Esperemos en junio a ver cómo terminan las negociaciones", manifestó Fama

Consultado con respecto a la conformación de alianzas para definir precandidaturas teniendo en cuenta que en junio vence el plazo de presentación, Fama afirmó en declaraciones radiales "vamos a trabajar para que nuestros candidatos sean los candidatos de JPC o alguna versión que se pueda dar juntando JPC con otros espacios políticos. Todo eso es lo que hay que construir. Ya asumieron las nuevas autoridades de la UCR y espero que convoquen a todos los sectores para que empecemos a definir los puntos o por lo menos los trazos gruesos de las estrategias. Para mí todas las puertas están abiertas y creo que tenemos candidatos y un partido movilizado. Sabemos que solos no llegamos, históricamente hemos sido socios del PRO y CC-Ari, eso a mi criterio no debería cambiar, pero sí deberíamos incorporar nuevos socios que han demostrado su interés en hacerlo y a partir de allí generar la estrategia. Quedan dos meses, no es mucho tiempo", concluyó