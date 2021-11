Fama votó, habló de dávidas y dijo que las mismas "han sido innumerables"

El candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, Ing. Flavio Fama votó minutos después de las 10 hs en Colegio Fasta nuevo.

El ex rector de la UNCa, en diálogo con la prensa se mostró expectante por la afluencia de votantes que pueda tener esta jornada indican que el clima puede ser un factor determinando para que la ciudadanía se llegue a las escuelas para cumplir con su deber cívico.

Sobre el hecho violento contra la diputada Natalia Ponferrada dijo Fama sentenció “en principio todo se desarrolla con bastante normalidad. No tengo informes de incidentes, salvo lo de anoche en Antofagasta de la Sierra. No tengo muchas precisiones por lo que no puedo hacer una evaluación. No obstante, siempre tratando de preservar la tranquilidad en estos comicios”.

Consultado sobre el otro tema preocupante en la previa de los comicios, calificó la entrega de dávidas como “innumerables”. “Hay un montón de denuncias y testimonios. Hemos sido testigos de algo que sabíamos que iba a pasar pero no nos imaginamos que iba a ser de esta magnitud. Esto ha superado cualquier estimación. Esto nos muestra que hay un gobierno que nos está acostumbrando a la dádiva y que esta es cada vez más grande porque cada vez hay más pobres”, sentenció Fama.

“Repudiamos todo este tipo de prácticas. No es lo que nosotros hacemos. No es lo que a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta que la gente tenga trabajo y dignidad”, marcó.

En el final del diálogo con la prensa hizo referencia a las elecciones a nivel nacional señalando que “sabemos que vamos a tener un buen resultado electoral, como el que vamos a tener en Catamarca. Juntos por el Cambio a nivel nacional va a ampliar su ventaja respecto a los resultados del 12 de Septiembre”.