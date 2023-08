Federico Lencina del Partido Libertario Catamarca: "Promovemos Ideas Libertarias para un cambio real en la Provincia"

Federico Lencina, referente del Partido Libertario Catamarca, dialogó con LA UNIÓN sobre las ideas que impulsan este movimiento político. Con el entusiasmo que caracteriza a aquellos comprometidos con un cambio genuino, Lencina compartió las propuestas y enfoques del partido en una entrevista exclusiva con Catamarca Libertad Avanza.

"Somos parte del Frente de la Libertad, Avanza. Somos un espacio prácticamente que viene a promover las ideas libertarias, como bien lo decía, y bueno, nosotros estamos aquí prácticamente para entregarle el voto a la gente que nos viene pidiendo", comenzó Lencina mientras explicaba el contexto y las intenciones de su agrupación. A medida que profundizaba en las filas de su partido, destacó la diversidad de perfiles que lo componen: "Somos laburantes, gente que viene de la parte privada, otros del sector público, profesionales de la salud, estudiantes, docentes. En fin, mucha gente que no viene de la política generalmente".

Las ideas libertarias que Lencina defiende buscan un cambio real en la provincia, y para ello, plantean medidas concretas. "Nosotros buscamos en nuestra provincia y a nivel nacional, de la mano de Javier Milei, reducir la planta del Estado, reducir los impuestos, eliminar las regulaciones que van en contra del sector privado", señaló Lencina. Estas propuestas buscan liberar el potencial del sector privado, impulsando el empleo y la inversión, y generando un ambiente propicio para el progreso económico.

Uno de los pilares de las ideas libertarias es la educación. Lencina explicó: "Nosotros promovemos a nivel nacional un sistema de voucher que es prácticamente impulsar y fomentar la demanda y no la oferta. Las personas puedan, los padres sean los promotores". Esta visión de un sistema educativo basado en la elección y la competencia entre instituciones, a su entender, va a mejorar la calidad de la educación y empoderar a los padres en la toma de decisiones respecto a la formación de sus hijos.

En cuanto a la seguridad, Lencina destaca la necesidad de fortalecer las leyes y hacer valer las condenas: "La idea es que la persona que cometa un delito tenga su castigo y no que entre por una puerta y salga por la otra al día siguiente". Su enfoque busca dar a las fuerzas de seguridad el poder de actuar en defensa de los ciudadanos, sin temor a represalias.

La relación entre el sector público y privado también es un tema central en el discurso de Lencina. "Hoy en día, el sector público es el que más se ha enriquecido, sobre todo en estos últimos años", sostiene. Para él, es crucial fortalecer el sector privado y crear un ambiente propicio para la creación de empleo. "Si se bajan los impuestos, va a crecer el sector privado y de esa manera va a tener la mejor posibilidad de dar trabajo", enfatiza.

La precarización laboral es otro punto que preocupa al Partido Libertario Catamarca. Lencina aboga por crear oportunidades para que los catamarqueños tengan empleos dignos y acceso a servicios básicos. "Queremos hacer crecer el sector privado para que esas personas tengan más posibilidades de entrar en el sector privado", afirma.

En relación a la minería, una actividad clave en Catamarca, Lencina aboga por un enfoque equilibrado: "Creemos que hay que enseñar al catamarqueño en minería y cuidar la tierra". Más adelante, profundizó al respecto: “Yo creo que tiene que haber sí, regulaciones para tratar de que no se contamine y lo que hoy en día observamos nosotros es que la minería tranza con el político de turno, o digamos, hacen arreglos, prácticamente por detrás, a donde el que se enriquece es el político y no le dan oportunidad a los catamarqueños o muchas veces también hay queja de que en otras provincias vienen a trabajar en Catamarca”. A continuación, especificó: “Yo creo que la forma justamente generando empleo y enseñándole al catamarqueño a que la minería, más allá de que contamine, como toda actividad humana, que puede ser y se tiene que sí regular para que no sea un impacto importante, pero nosotros estamos, de acuerdo, de forma personal como referente del presidente del partido, estamos de acuerdo en la actividad minera se lleve adelante, pero con ciertas restricciones y que los impuestos que se puedan cobrar queden para la provincia y que pueda dar más trabajo a los catamarqueños. Nosotros consideramos que, si hay otras posibilidades de otras provincias que vienen a trabajar acá, será por algo también porque quizás estén mejor formados. Yo creo que hay que formar al catamarqueño en minería, cosa que ellos mismos también puedan cuidar su tierra”.

La entrevista con Federico Lencina arroja luz sobre las perspectivas y soluciones que el Partido Libertario Catamarca propone para la provincia. Desde la reducción del Estado y la promoción del sector privado hasta la reforma educativa y la mejora de la seguridad,cada una de estas ideas son las que, desde su perspectiva, van a generar un cambio real y significativo en la vida de los catamarqueños.

Sobre el actual conflicto de trabajadores precarizados expresó: “Nosotros consideramos que el primer precarizador, que muchas veces se atenta contra el sector privado diciendo que se precariza y demás, pero el primer precarizador el Estado. El mismo Estado que supuestamente dice que es el que da trabajo y ayuda, cuando estamos viendo que hay muchas personas que están en una situación de precariedad en cuanto al empleo.

Sobre la solución que propone expresó: “Nosotros lo que queremos hacer es fortalecer el sector privado justamente, como veníamos haciendo mención, bajando impuestos, regulaciones, cosa que la parte privada tenga mejores oportunidades de dar empleo porque si vos, por ejemplo, ponés un negocio, la mitad se lo lleva el Estado. Cómo yo puedo contratar personas si la mitad se la lleva al Estado, o sea no tengo posibilidad yo como comerciante por ejemplo”. Finalmente, expresó lo que considera la solución: “Yo creo que la posibilidad sería fomentar el sector privado, que el sector privado baje lo que se le puede bajar impuestos regulación y demás para que se pueda dar trabajo y todos los que estén en el sector privado, que sean eficientes, sigan trabajando ahí y se haga también una auditoría de todo lo que se viene haciendo en el Estado, para que las personas que queden en el Estado sean las personas que corresponden y no meter porque yo soy amigo de este, porque yo soy familiar de aquel y meter por meter porque eso a la agrandar el Estado hoy y el día de mañana implica más impuesto a la sociedad más inflación a la sociedad”.

¿Qué se elige?

El 13 de agosto en las PASO se definirán los candidatos que competirán en octubre por cargos clave en la provincia. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar en la elección de gobernador, vicegobernador, diputados nacionales y provinciales, así como senadores en varios departamentos. La política catamarqueña está en un momento crucial, y el Partido Libertario Catamarca se presenta como una de las alternativas con propuestas concretas para el futuro de la provincia.