Fernández y Cristina, en el cierre de la campaña del Frente de Todos: No podemos dejar que sigan mintiendo

Tal como estaba acordado, Cristina Kirchner y Alberto Fernández fueron los únicos oradores del acto de cierre de campaña nacional del Frente de Todos de cara a las elecciones de este domingo. La Vicepresidenta habló en primer lugar y brindó un discurso cargado de definiciones políticas, con críticas hacia el periodismo y la oposición en general, - con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal como principal apuntados-, recuerdos de su gestión como presidenta, chicanas, cuestiones económicas, como la deuda y la exportación de carne, defendiendo la gestión de la pandemia, y haciendo mucho hincapié en la necesidad de un acuerdo político para “construir la Argentina que viene”.

Sobre el final, en la única referencia electoral de toda la alocución, la ex mandataria recordó que en el 2009 el Frente para la Victoria perdió la elección de medio termino y luego, por acción de la oposición, el gobierno de entonces no logró aprobar el Presupuesto en el Congreso: “Esto recién empieza. Espero que el lunes podamos debatir un país sin agravios, sin insultos, en igualdad y paridad de condiciones para todos y todas”.

Y completó: “Hoy la argentina todavía está en pandemia, el mundo patas para arriba, le debemos al FMI 44 mil millones de dólares y a los acreedores externos lo que se reestructuró. Tenemos que mejorar los salarios, seguir bancando las actividades que siguen teniendo problemas como el turismo. Por eso, no es lo mismo. Creo que la hora, no nosotros, no el gobierno, el país, los argentinos y argentinas necesitan mucha responsabilidad institucional y eso no solamente es de los que gobiernan, es también de la oposición, de los medios, de empresarios, de sindicatos, de todos aquellos elegidos en el lugar que entran. Tienen que dar cuenta de sus actos y saber que un país no se construye solo y nadie se salva solo. Esta es la discusión que estamos dispuestos a dar de cara a la gente y de nuestras ideas, de las cuales estamos muy orgullosos”.

Más críticas

A su turno Alberto Fernández remarcó que gobernó 99 días el país antes que se declarara la pandemia y proyectó cómo sería el primer día de su gestión sin la problemática sanitaria. “La historia nos sometió al peor de los exámenes. Cuando ese día 100 amanezca, y nos saquemos de nuestras caras los trapos que cubren la mitad de nuestros rostros, salgamos con toda la fuerza. Será el momento en que las fábricas funcione al 100%, el empleo funcione al 100%, el turismo se despliegue en toda la Argentina, que se termine el martirio de los que tienen hoteles, bares y restaurantes”, señaló.

Sin nombrarlo, Fernández volvió a apuntarle a Horacio Rodríguez Larreta por reclamar una reforma laboral (“Nadie toma un empleado en un sistema como este”, dijo el jefe de Gobierno este martes) y afirmó: El problema no está en eso que llaman los costos laborales. El trabajo no cuesta. Se asocia al capital. Es una inversión social. Ninguno de los estamos acá piensa que el trabajo es un costo. Por eso lo cuidamos tanto”.



