Fernández: "Cuando termine la pandemia va a haber un banderazo de la gente de bien"

El presidente, Alberto Fernández, mantuvo hoy una charla virtual con dirigentes del peronismo por medio de la plataforma Zoom. De la misma, participaron varios funcionarios nacionales, legisladores, intendentes y referentes de la coalición gobernante. Incluso, estuvieron presentes militantes del Partido Justicialista. En ese marco, manifestó que “cuando termine la pandemia va a haber un banderazo de la gente de bien”.

El jefe de Estado estuvo acompañado del secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, y por el diputado Eduardo Valdés y aprovechó para brindar un discurso fuerte, al tiempo que arengó a la militancia. En primer lugar, destacó el desendeudamiento alcanzado luego de acordar con los acreedores externos, debido a que permitirá lograr “la independencia económica, para lograr la soberanía política y con ello la justicia social”.

En esa línea, añadió que “a los argentinos nos vuelve la esperanza en estos tiempos”. Asimismo, lamentó que el peronismo haya tenido “un tiempo de desencuentro que facilitó que otros llegaran al poder y que esos otros volvieran a lastimar a los que menos tienen”, por lo que indicó que “este no es el momento de ver quién es más peronista, cristinista, kirchnerista o albertista: este es el momento de ser frentetodista y estar más juntos que nunca”.

De todos modos, comentó que “si hay algo que yo no me perdono es no haberme dado cuenta y haberme dejado llevar por actitudes personales o por ciertas necedades que hubo en todos nosotros, que nos desunieron. ¿Y en la desunión que permitimos? Que llegaran al poder los que siempre les hacen daño a los que menos tienen. Y eso es lo que no me puedo perdonar yo y no nos debemos perdonar nosotros. Creo que todos entendimos la importancia de estar unidos, entender que no es un tema secundario”.

“Creo que ahora, cuando estamos sometidos a un ametrallamiento mediático permanente, tenemos que ser más inteligentes que nunca. No nos tienen que ver a nosotros distraídos en disputas entre nosotros”, dijo. Por otro lado, respaldó a la vicepresidenta. “Todos los días me encuentro con una nota en la que se dice que supuestamente Cristina está en una vereda y yo en la otra. ¡Estamos en la misma vereda porque los dos entendimos que no hay otro camino!”, arengó.

“Cristina y yo aprendimos: nunca más podemos dividirnos porque, si nos dividimos, la víctima es la gente, y millones de argentinos que sufren”, agregó el primer mandatario. Para finalizar, Alberto Fernández cuestionó a los medios de comunicación. “Que no nos confundan. Este es un país donde se mal informa y muchas veces la información es tendenciosa. Pero estamos en el camino correcto”, cerró.