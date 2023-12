Fernández: se despidió del gobierno: "No alcanzamos los objetivos"

El presidente Alberto Fernández lamentó “no haber podido terminar con la grieta que nos separa y nos enfrenta”, en un mensaje a la población emitido a modo de cierre de su gestión por cadena nacional.



“He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro. No se trata de ver quien impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro. Aprender a profundizar los acuerdos y a minimizar las diferencias”, señaló el jefe de Estado en un mensaje grabado.

Fernández aseguró que su Gobierno "acompañó las transformaciones que reclamaba la marea del feminismo en las calles, y así logramos hacer historia: conseguimos sancionar el Aborto Legal, Seguro y Gratuito".



"Era una deuda de la democracia", agregó el mandatario.

El Presidente reconoció que su administración no alcanzó los objetivos que se propuso "en el fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza".



"Fue porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente", señaló el mandatario en un discurso emitido por cadena nacional sobre el cierre de su gestión.



El mandatario remarcó que guarda "el dolor profundo de no haber llegado a mejorar la vida de quienes aún están en la pobreza".



Con todo, destacó que también se lleva la alegría de la llegada del primer avión con vacunas para el Covid, la entrega de viviendas; la puesta en marcha del gasoducto Presidente Néstor Kirchner y la dignidad de haber llevado agua potable al impenetrable chaqueño".



Aseguró que "el año entrante ingresarán, producto de exportaciones agrícolas, de gas y de litio, alrededor de 35.000 millones de dólares", al dar un mensaje por cadena nacional a modo de cierre de su gestión.



"Gracias al gasoducto que construimos, dejaremos de gastar 5.000 millones de dólares para importar gas licuado. De aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%", destacó.



En ese sentido, el jefe de Estado evaluó que en función de "un escenario favorable" que se presenta de cara al 2024, "no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo", en un discurso de cierre de gestión que pronunció por cadena nacional.



"Debemos cuidar que, bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen", remarcó