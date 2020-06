Fernández dijo que la apropiación de Vicentin es estratégica para el desarrollo del país"

El presidente Alberto Fernández defendió hoy el rescate de la firma Vicentin, al señalar que es un "operador muy importante" en el mercado de cereales que es "estratégico para el desarrollo del país".



"Intento rescatarla porque hay 7.000 personas que trabajan allí, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin y porque es un operador muy importante y porque ese mercado es un mercado estratégico para el desarrollo de la Argentina", sostuvo el Presidente en una entrevista concedida a Radio 10.



En diálogo con Radio 10, Fernández dijo que quiere "ser optimista” con el tema de la deuda y que el objetivo es alcanzar un acuerdo que "no condicione a la Argentina" de cara al futuro.



"Yo quiero ser optimista. Todos queremos evitar el default. La Argentina está haciendo un esfuerzo enorme tratando de hacer una oferta que también atienda el reclamo de los acreedores”, señaló el Presidente.



Fernández se mostró hoy partidario de "restringir" la utilización del transporte público y las salidas a correr autorizadas por el gobierno porteño, tras expresar su "preocupación" por la concentración de gran cantidad de personas que esta semana se vio en parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la flexibilización del aislamiento.



"Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: Che, Horacio, esto así no funciona", contó el Presidente en diálogo con Radio 10, al tiempo que aseguró que van a "seguir trabajando juntos" y "tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente".



El presidente Alberto Fernández consideró hoy una "premisa falsa" que sea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien toma las decisiones en el gobierno y juzgó que esa hipótesis es difundida "para perjudicarla a ella" y a él mismo, al brindar una entrevista a Radio 10.



Además, consideró hoy "un espanto como práctica" que se hayan realizado tareas de espionaje a presos en la cárcel de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri, dijo que lo "sorprendió" esa denuncia y consideró que "seguramente" a él también lo "habrán grabado" cuando fue al penal a visitar "a detenidos que estaban injustamente presos".