Fernández habló de Vicentin y no descartó "una empresa del Estado que ordene el sector"

En medio de una crisis política y económica, que dinamitó la confianza en su Gobierno, el presidente Alberto Fernández analizó los desafíos que deberá afrontar y volvió a referirse a Vicentin, la agroexportadora que se encuentra en concurso de acreedores, al asegurar que , “si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”. Además, sostuvo que “si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos”.

En 2020, el Estado había intentado hacerse del control de la firma, cuyo principal acreedor es el Banco Nación, en busca de participar en la fijación de precios locales de los alimentos. Esto generó un fuerte rechazo del sector agropecuario. "Ahora en Vicentin se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté", dijo Fernández, en una entrevista concedida a Pagina 12.

"Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del 'cramdown' y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo. Nosotros, en materia alimenticia, tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar", añadió el mandatario sobre la agroexportadora que adeudaría alrededor de U$S 300 millones.

Fernández brindó más detalles sobre su visión del conflicto al exponer que "el problema es que a Vicentin lo convierten en un problema ideológico. Y no es un problema ideológico, es un problema de oportunidad. Yo estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo".

Hasta 2019 Vicentin era la principal exportadora de aceite y harina de soja de Argentina. Pero a fines de ese año la empresa anunció una inesperada cesación de pagos por más de U$S 1.000 millones, entre cuyos acreedores se encuentran varias instituciones financieras internacionales.