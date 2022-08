Fernández: Hubo una tergiversación, no tengo temor de que a Luciani le pase lo mismo que a Nisman

Alberto Fernández dijo que “hubo una tergiversación” de las declaraciones que formuló la emisión de ayer de A Dos Voces, por TN, en las que hizo una comparación entre el fiscal Diego Luciani y Alberto Nisman. “Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”, había señalado el Presidente.

“Hubo una tergiversación de lo que dije, no tengo ningún temor de que a Luciani le pase lo mismo que a Nisman”, señaló el Presidente. Luego, al ser consultado acerca de si creía que Nisman se había suicidado, el mandatario indicó: “Me guío por lo que dice la Justicia, que hasta ahora dice que se suicidó. Los medios tergiversaron lo que dije. No tiene nada que ver Nisman en esto. No tengo ningún temor de que pase algo igual”.

“En mi gobierno no amenazamos ni perseguimos fiscales ni jueces. Nadie tiene que sentirse en riesgo. El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo. Él sabe mejor que yo que nunca recibió ninguna presión del Gobierno. Mientras sea Presidente ningún juez ni fiscal tiene que temer por su integridad”, enfatizó después.

Respecto a la causa conocida como “Vialidad”, en cuyo marco Cristina Kirchner está siendo juzgada por corrupción en la obra pública, Fernández dijo: “La causa contra Cristina es disparatada. Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay quince escalones en el medio”.

Y añadió: “Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Cuando pasan estas cosas uno no se puede quedar callado. Hoy es contra Cristina, pero mañana puede ser contra cualquier ciudadano”.

Las críticas del Presidente respecto a la causa Vialidad

Alberto Fernández cuestionó duramente el trabajo de los fiscales que derivó en el pedido de condena para Cristina Kirchner. En ese sentido, aseguró: “Incorporaron pruebas de otros juicios porque en esta causa las pruebas son insuficientes. Es inadmisible condenar a alguien por un hecho por el que antes no fue indagada. Cristina pidió ampliar su defensa y se lo negaron”.

Por otro lado, y haciendo alusión a las acusaciones de corrupción por parte de Diego Luciani contra la Vicepresidenta, el mandatario criticó: “Aplicando su misma lógica, Luciani no podía no saber que estaba jugando en la cancha de (Mauricio) Macri” (en referencia a la foto en la que el fiscal aparece tras un partido de fútbol que disputó en la quinta “Los Abrojos”).

“Con respeto al fiscal Luciani, en términos de Derecho Penal lo que demostró es de mucha pobreza”, concluyó luego.

El respaldo de Alberto a una marcha masiva en apoyo a Cristina Kirchner

El Presidente también se refirió a la movilización masiva que el kirchnerismo planea realizar en octubre en repudio a la Justicia y en respaldo a la Vicepresidenta, de la que se mostró totalmente a favor.

“Impulso la marcha masiva, absolutamente. Creo que estamos viviendo un momento muy singular, de verdad lo digo. El Estado de Derecho está en riesgo por el modo en cómo está operando la Justicia”, manifestó.

Y consideró: “A mí no me resulta preocupante que salgamos a la calle a expresar lo que pensamos, en la medida de que esto sea en términos democráticos”.