Fernández llegó a Bruselas para la cumbre de la CELAC y la Unión Europea

Alberto Fernández llegó este lunes a Bruselas para participar de la III Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En el que será uno de sus últimos encuentros internacionales como presidente, Fernández tiene agendadas varias bilaterales que tenía pendientes en su mandato. La más llamativa es una con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien verá el martes por la mañana. Mantendrá otra con el recientemente reelecto premier de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Son ambos líderes de la derecha europea.

Según dijeron fuentes del gobierno, Fernández, que viajó con el canciller Santiago Cafiero, su pareja Fabiola Yañez y una parte reducida de su Gabinete, volvería a reunirse con el jefe del ejecutivo alemán, el canciller Olaf Scholz. Y tiene agendadas reuniones con el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, y con el primer ministro de Bulgaria, Nikolai Denkov.

Al mismo tiempo, además de integrar la cumbre CELAC-EU, Fernández aparece en la lista de participantes a un encuentro paralelo en Bruselas titulado Cumbre de los Pueblos.

Aparecen junto a él los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Bolivia Luis Arce. Pero no Luis Inacio Lula da Silva, quien después de sugerir que no iba a viajar a Europa finalmente va. Esta reunión paralela fue organizada por el eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda y el grupo parlamentario The Left, que afirma buscar la promoción de un "modelo alternativo de desarrollo, cooperación e integración más justo, solidario y sostenible",y de las "relaciones justas entre los pueblos y gobiernos de América".

Fernández viaja con su portavoz, Gabriela Cerruti; con el secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, con la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y con la jefa de gabinete de la cancillería, Luciana Tito. También es de la partida el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de Diputado, Eduardo Valdés.

La cumbre de CELAC y UE no se celebraba desde 2015. Este tipo de encuentros de dos continentes y regiones se realizaban desde 1999 bajo distintos motes. Es un mecanismo intergubernamental que integran ahora los 33 países países de Latinoamérica y Caribe y los 27 de la UE. Busca establecer una "hoja de ruta" y consensos, aunque, como sucedió hubo grandes diferencias a la hora de discutir documentos-

Para el caso, no hubo consensos como esperaba Europa para que hubiera una dura condena a Rusia por su invasión a Ucrania, y quienes más resistencia pusieron han sido los aliados claros a Moscú: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero tampoco Brasil está en esa sintonía teniendo en cuenta los llamados de Lula a Ucrania y Rusia.

Por otra parte, los textos sobre democracia y derechos humanos no se han podido tratar como buscaban los europeos.

Mientras el cubano Miguel Díaz Canel ya está en Bruselas, estarán ausentes, Maduro, de Venezuela; y Daniel Ortega de Nicaragua. Y como siempre -porque nunca viaja- Andrés Manuel López Obrador, de México.

Desde el gobierno argentino señalaron que se pondrá énfasis en una asociación de regiones "centrada en inversiones, principalmente en materia de energía y alimentos".

Aunque la cumbre CELAC-UE es abarcativa de toda la región, está previsto que Cafiero mantenga un encuentro paralelo con sus pares del Mercosur, que no pudo cerrar un nuevo tipo de acuerdo político los europeos, que reestablezca el paralizado acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Mientras que la CELAC bajó el perfil y su actividad luego de que la Argentina le pasara la presidencia a la isla San Vicente y las Granadinas, la UE está presidida por España, desde el 1° de julio pasado.

Además de la participación en la Cumbre, la agenda del mandatario este lunes incluye, al mediodía, la firma del memorándum de entendimiento sobre energía con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. También se reunirá con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves a las 9.45 (hora de Argentina. Asimismo, a las 13 asisitirá al Diálogo sobre Venezuela, invitado por por su par de Francia, Emmanuel Macron.