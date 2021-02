Fernández, Macri y todo el arco político despidieron al ex presidente

La muerte de Carlos Saúl Menem comenzó a circular en las redes sociales veinte minutos después de las diez de la mañana del domingo 14 de febrero. Tenía 90 años y era el final de un hombre que marcó la década de los noventa: estaba internado desde el 15 de diciembre en la clínica Los Arcos por una “infección urinaria” que se complicó por sus diagnósticos cardiológicos preexistentes. El fallecimiento del ex presidente fue progresivamente fue conquistando la opinión pública, los titulares de los canales de noticias y los ránkings de tendencias. El tema fue abriéndose paso.

La primera dirigente política en manifestarse fue Patricia Bullrich, presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri. Dijo, a las 11:48: “Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex presidente Carlos Menem. Acompaño a su familia en este difícil momento y a los riojanos que representaba”. Sin adjetivar ni haciendo análisis de su gestión, redujo el saludo al respeto. Lo mismo hizo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Quiero hacer llegar mis condolencias a la familia y seres queridos de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, en este momento difícil”. Y María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, repitió casi las mismas palabras en su despedida por Twitter: “Mis condolencias por el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, senador nacional y expresidente de la Nación, a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Minutos después, exactamente a las 12:17 y acompañada por una imagen de su asunción como presidente, Alberto Fernández publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida: “Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran”. Un minuto después, llegó el comentario del ex presidente Mauricio Macri desde su cuenta de Twitter. Escribió: “Lamento profundamente la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem. Nos deja ante todo una buena persona, a quien recordaré con mucho afecto. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

El mensaje de Cristina Kirchner apareció en las redes sociales diez minutos después de las 13 horas. Dice: “Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos”.

Daniel Scioli, actual embajador argentino en Brasil, había definido al dirigente riojano como “el hombre que me dio la oportunidad, quien creyó en mí para ingresar a la política”. En sus condolencias, sostuvo: “Con profunda tristeza vivo esta despedida del querido Carlos Menem. En este momento sobran las palabras, lo recordaré con gratitud y respeto. Mis condolencias a su familia, mis pensamientos y oraciones los acompañarán siempre”.

También Felipe Sola, quien fuera secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación entre 1993 y 1998, durante las presidencias de Carlos Menem, se manifestó sobre la muerte del ex presidente. El actual Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresó: “Se fue Carlos Menem. Mientras trabajé en su gobierno sentí siempre su respeto y su calidez personal. Su huella está ahí y ya es historia. Mis condolencias a su familia”.

Miguel Ángel Pichetto, ex senador, candidato a vicepresidente y actual Auditor General de la Nación, lo describió como un “político irrepetible”. Esto expuso: “Con profundo dolor despido a Carlos Menem, ex Presidente, Gobernador y Senador Nacional, gran demócrata que buscó siempre la unidad de los Argentinos y supo posicionar al país a nivel mundial. Un político irrepetible que sin duda tendrá el reconocimiento que se merece”.

El senador entrerriano y dirigente rural Alfredo de Angeli lamentó la muerte de Menem recordó lo que le dije en un momento bisagra de la política argentina de los últimos años: “Nunca olvidaré sus palabras y apoyo cuando se iba a sancionar la 125 allá por el 2008: 'Voy a ir a votar, aunque sea lo último que haga'. Fuerte abrazo a Zulema, Zulemita y sus amigos”.

Aníbal Fernández, por su parte, lo calificó como “un amigo”: “Acabo de enterarme de la muerte de Carlos Menem, un amigo, con quien he tenido posiciones encontradas la mayoría de las veces pero jamás olvidaré sus gestos con mi persona. Fuimos Senadores Nacionales juntos. Mi cariño a Zulemita, Zulema, Carlitos y demás amigos y compañeros”.

Jorge Asís, reconocido periodista, escritor y analista político, fue secretario de Cultura de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem. En su mensaje de despedida, lo describió como “el presidente más importante de la versión de la democracia iniciada en 1983” y el “último y máximo proyecto capitalista para Argentina con clara elevación estratégica”. Además acompañó el tuit con el hashtag #Meneminmortal.