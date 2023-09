Fernández pidió votar a Massa y declaró que: "Los problemas no se arreglan con motosierra"

El presidente Alberto Fernández participó de la presentación de la mega obra cloacal Sistema Riachuelo, que "mejorará el servicio de 4.5 millones de personas" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los municipios bonaerenses de Avellaneda, Esteban Echeverría, Hurlingham, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero y Vicente López.

Allí -junto al candidato de Unión por la Patria (UxP) y su esposa- destacó las posibilidades del ministro para llegar a la presidencia. "Es, de su generación, el que más se preparó para ser presidente", aseguró, resaltando sus deseos de poder entregarle la banda el próximo 10 de diciembre.

"Compartimos los mismos valores y compromisos. No se dejen confundir, que no les vendan espejitos de colores. Los problemas no se arreglan con una motosierra", afirmó, haciendo referencia al candidato libertario Javier Milei. "Si quieren un país con justicia social voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos seguir por la senda del crecimiento y el desarrollo", explicó el mandatario.

Durante su discurso, Fernández también destacó el valor de la obra pública como motor para levantar la economía. Al mismo tiempo, remarcó que el presupuesto de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) aumentó un 1.590% durante su gestión y que las obras de saneamiento crecieron del 56% a un 65%.