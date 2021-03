Fernández respaldó a Cristina Kirchner: "La deuda que heredamos es imposible de pagar"

El presidente de La Nación, Alberto Fernández. habló con el periodista Horacio Verbitsky y entre otras cosas se refirió a los dichos de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El mismo consistió en la deuda con el FMI que dejó el gobierno anterior encabezado por Mauricio Macri.

“Días atrás antes de que Cristina hablara, le contaba a la gente que teníamos que pagarle al Fondo 3.500 millones de dólares. Y que el año teníamos que pagarle 18 mil millones de dólares y que el año siguiente tendríamos que pagarle 19 mil millones de dólares”, dijo Fernández.

“Semejantes cifras dan cuenta de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo. Ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18 mil millones de dólares? Ninguna, si acá nos cuesta mucho pensar en pagar 3500 millones de dólares este año más 2500 millones del Club de París”, se preguntó y se respondió el mandatario, cuatro días después de que la vicepresidenta dijera “con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”. Lo había manifestado el miércoles 24 de marzo, en un acto por el Día de la Memoria que se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Las Flores.

“No estamos diciendo de no pagar la deuda -había comentado Cristina Kirchner en relación a la renegociación con el Fondo Monetario Internacional que lleva adelante el ministro Martín Guzmán-. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”.

Alberto Fernández compartió y avaló los dichos de la vicepresidenta. Manifestó: “En verdad. lo que estamos diciendo todos es que la deuda que heredamos en los términos en los que está es impagable. Lo que estamos viendo es como negociar con el Fondo para sacar algo de ventaja. En eso Martín (Guzmán) está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo muy bien”.