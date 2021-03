Fernández tildó de "destemplado y agresivo" el discurso de Luis Lacalle Pou

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, declaró en la cumbre del Mercosur, “Nosotros no estamos conformes, creemos que es bueno iniciar diálogos, sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no canalizan estos acuerdos generan frustraciones“, sobre la flexibilización de los aranceles.

El presidente de la República no se quedó atrás y contestó los dichos del primer mandatario uruguayo. La disputa no quedó ahí y esta tarde en el canal C5N, Alberto Fernández siguió hablando al respecto.

Afirmó que “fue destemplado y agresivo” cuando dijo que el Mercosur era un lastre durante la cumbre de mandatarios que se celebró esta semana de forma virtual, pero aclaró que ese incidente “no pone en riesgo la unidad” del bloque regional.

Me impresiona que digan que el patotero soy yo”. “Yo soy el presidente de Argentina, no tengo por qué soportar que a mi país lo llamen lastre, no voy a dejar que traten así a la Argentina en un grupo regional y tampoco trataría así a nadie, pero fue un incidente y punto”, agregó.