Fernández volvió a hacer un llamado a la unidad: "cuando trabajamos unidos todo es más fácil"

El presidente Alberto Fernández lanzó este miércoles, desde Paraná, un nuevo llamado a la unidad, al señalar que “tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente” y afirmó que "es hora de terminar con las divisiones".



Así lo expresó al inaugurar este mediodía el nuevo edificio de la escuela de Educación Técnica N° 100 "Puerto Nuevo", en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, junto al gobernador Gustavo Bordet; el ministro de Educación, Jaime Perczyk y el intendente municipal, Adán Bahl.



"Hace falta que nos unamos mucho" ya que "cuando trabajamos unidos todo es más fácil", dijo el mandatario en su discurso.



"Como fue con Néstor, con Cristina y conmigo, estamos decididos que no hay mejor inversión que la que se pone en materia educativa, de ciencia y tecnología. Lo hicimos antes y lo vamos a seguir haciendo ahora con todos", sostuvo Fernández y agregó que "es hora de terminar con las divisiones; ya discutimos mucho, nos diferenciamos mucho, y tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente".



En otro tramo de su discurso, sostuvo que "el campo es tan importante como la industria" y consideró una "discusión obsoleta" realizar esa disyuntiva.

"Hay que ayudar a los que producen en el campo y a los que producen alimentos y otros bienes y servicios para que la Argentina crezca. Todos tienen que entender que son parte de una comunidad, y que todos deben hacer algo para que la comunidad mejore", dijo el Presidente en su mensaje.



En tanto, reiteró que la inversión en materia educativa “para algunos es gasto” pero que para él la mejor forma de apostar a una sociedad más justa.



“No me voy a cansar de repetir que la riqueza no está en tener petróleo, gas, oro, plata o cobre, ni siquiera en tener soja o trigo, el secreto está en tener conocimiento para aprovechar esos recursos”, señaló Fernández.



El Presidente recordó que las obras del nuevo colegio técnico habían comenzado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y durante la gobernación de Jorge Busti, pero quedaron paralizadas durante la administración de Mauricio Macri.

“Comenzó a construirse por la decisión de Cristina, y si no hubiera tenido esa decisión que es la misma que la mía de darle impulso a la educación, tal vez no estaría disfrutando de esta inauguración, un aplauso para ella”, pidió el primer mandatario.



Más tarde, Fernández volvió a mencionar a la Vicepresidenta cuando dijo: “No hay mejor inversión que la que se pone en materia educativa. Lo hicimos antes, con el “Chino” (Busti), con Blanca (Osuna), con Cristina y lo vamos a seguir haciendo ahora, con Blanquita, con Cristina y con todos los argentinos”.



Según se informó en el acto, la escuela 100 de Paraná es una de las pocas de la región que entrega el título de Técnico Constructor Naval, especialidad con alta salida laboral en una ciudad que vive a costas del Río Paraná.