Fernando Burlando se sumó al repudio por la comparación de Berni con Báez Sosa: "Llorás por dos piñas"

Luego de que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, comparará el ataque que sufrió de un grupo de colectiveros con el asesinato de Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia del joven, Fernando Burlando, salió a cruzarlo duramente.

"A Fernando Báez Sosa lo mataron en una violenta paliza, vos en cambio lloras por dos piñas @SergioBerniArg Dejá de hacer el ridículo y resolvé los problemas de inseguridad de la provincia", escribió en sus redes sociales el mediático abogado.

"Lo que me pasó es comparable a lo que le pasó a Fernando Báez Sosa porque fue cobarde y podía terminar de la peor manera", había señalado Berni el lunes durante una entrevista con Radio Perfil.

"Los golpes que recibí pudieron haber terminado de forma trágica", añadió el Ministro de Seguridad bonaerense al mismo tiempo que reconoció que "los delegados de los choferes se disculparon" y que "es un asunto superado".

"No debería comparar": la respuesta de los padres de Fernando Báez Sosa a los dichos de Sergio Berni

En diálogo por un medio radial el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires también sostuvo que los golpes que recibió "pudieron haber terminado de forma trágica". A pesar de que Graciela y Silvino no tenían conocimiento de las declaraciones de Berni, lo cuestionaron con una breve respuesta: "No estábamos enterados de lo que pasó, pero la verdad, no debería comparar".

Desde hace varios días los papás de Fernando se encuentran en Paraguay para estar con su familia y celebrar el casamiento de su sobrino. En redes sociales ambos recordaron a su hijo en un fuerte y emotivo posteo.

Cómo fue la condena por el crimen de Fernando Báez Sosa

El 6 de febrero se conoció la sentencia que dictaron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, en donde condenaron a los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa. El joven fue asesinado a golpes y patadas durante la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia condenaron a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una sentencia de 15 años de cárcel.

Tras el fallo, Graciela se había mostrado emocionada y "en paz". "La verdad es que después de tanta espera, durante 3 años, escuchar el veredicto, hoy sonó fuerte cuando dijo 'perpetua' y sentí una emoción al escuchar eso, me dio un poco de paz en mi corazón", confesó en la rueda de prensa que había dado luego del juicio.

"Sé quienes fueron los que realmente asesinaron a mi hijo y sentí un poco de calma. Ahora nace una historia importante en la Argentina al ser condenados estos asesinos que me sacaron a mi hijo. Empieza una nueva etapa en nuestra vida que vamos a seguir luchando para que quede firme la sentencia de estos asesinos", agregó.