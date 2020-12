Ferreyra defendió el veto al presupuesto del Concejo y le pidió a los ediles que reflexionen

La semana pasada, el intendente de Fray Mamerto Esquiú, Gillermo Ferreyra, vetó el presupuesto del Concejo Deliberante y se generó una nueva pelea que acrecentó la interna que existe entre el jefe comunal y la presidenta del cuerpo, Susana Acosta, ambos del PJ.

Tras las críticas recibidas por la concejal Acosta, Ferreyra explicó las razones del veto e indicó que no están relacionadas al monto de más de 50 millones de pesos que ese instrumento establecía sino a una corrección técnica, ya que primero, el Ejecutivo debía enviar el proyecto de Presupuesto General y recién ahí, integrarse el del Concejo Deliberante.

“El veto no fue por el monto, sino por el procedimiento porque la Carta Orgánica es muy clara en su artículo 174, en donde expresa que el presupuesto del Concejo Deliberante 'se integrará al Presupuesto General del Ejecutivo Municipal'. Al no estar sancionado, porque está en estudio el Presupuesto General, no pueden sancionar antes”, explicó y agregó que los concejales “se integraron de hecho al Presupuesto vigente, que es el reconducido que rige hasta fin de año”.

Continuando con la explicación sobre los motivos del veto, Ferreyra sostuvo, en una entrevista con la TV Pública, que “lo que se hizo fue una observación técnica, no llegamos ni a ver los montos ni nada de lo demás. Era una observación formal porque no se puede vulnerar ni interpretar de una forma diferente una norma que está de una manera clara y taxativa”.

“Por lo general, lo que sucede es que se envía el presupuesto general, ellos integran el del Concejo y en la misma sesión se aprobaban ambos, pero ellos lo aprobaron al suyo, donde semanas antes a que nosotros enviemos el del Municipio, sin saber el monto y después lo actualizaron, lo que está mal”, manifestó.

Respecto de la suerte que puede correr el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, el intendente le pidió a los concejales que “reflexionen” y apruben la iniciativa en la próxima sesión, integrando al Presupuesto del Ejecutivo el del Concejo Deliberante.

En caso contrario, indicó que deberá volver a reconducir el presupuesto del 2019, como hizo este año. “Nuestra idea es tener la herramienta fundamental de cada gobierno, que es el Presupuesto para poder seguir haciendo crecer a Fray Mamerto Esquiú. Ojalá que aprueben, nosotros queremos eso, y si no, tenemos la herramienta de reconducción de nuevo y nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos”, finalizó.