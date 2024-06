Ferreyra expuso en XP un nuevo espacio para el desarrollo de políticas públicas desde el interior del país

El senador Guillermo Ferreyra fue parte del panel de expositores del nuevo espacio político denominado XP Experiencia Pública Federal, que integran referentes de diferentes puntos del país y que tuvo su lanzamiento oficial el jueves pasado en la provincia de San Juan.

Ferreyra es uno de los impulsores de este espacio plural y heterogéneo, integrado por hombres y mujeres provenientes de la faz ejecutiva y legislativa de gobiernos provinciales, municipales, con amplia experiencia en gestión pública y de diferentes espacios políticos.

Sobre el lanzamiento del espacio el senador dijo que “hoy la Argentina necesita de hombres y mujeres, que independientemente de su color político o su esencia partidaria, puedan colaborar para construir una plataforma de políticas públicas diferente que sirva para solucionar la vida de los argentinos”, expresó.

“Dentro de la agenda de XP nos proponemos pensar en construir una Argentina diferente, lejos de las mezquindades y brindado las experiencias que han servido para el desarrollo de cada ciudad”, sostuvo.

Durante la exposición, el senador quien además fue intendente por el departamento Fray Mamerto Esquiú expuso “Que lo urgente no quita lo importante”, una mirada sobre la realidad de la política de gestión municipal, sobre la que valoró que “muchas veces la coyuntura diaria impide pensar en lo estructural, que es lo que permite transformar tu ciudad. Desde este lugar, decidimos compartir experiencias de gestión probada, porque lo valioso es poder contar con una plataforma que sirva para acompañar el crecimiento y en paralelo atender lo coyuntural”, ejemplificó.

Sobre la apertura de este nuevo espacio en medio de los cambios estructurales a partir de la política del Gobierno nacional, anheló que se constituirá en un momento bisagra para el país. “Es un momento que va a ser bisagra, porque vamos a aprender de esta situación. El conocimiento que ofrecemos se basa en la experiencia y en que cada uno de los dirigentes políticos del país puedan transmitir sus experiencias en políticas públicas, porque sin dudas están dirigidas a transformar la realidad de cada lugar con amor al prójimo. Desde la suma de las partes hacemos este gran todo que es la argentina. Si nos ponemos a trabajar y diseñar políticas públicas que sean beneficiosas para todos, vamos a tener en los próximos años una gran Argentina”, apuntó.

Ferreyra participó del encuentro acompañado por la actual intendenta de Fray Alejandra Benavidez, quién además expuso sobre la política pública desarrollada en el departamento en continuidad de la gestión de su antecesor, lo que valoró permitió que el municipio no detenga el ritmo de trabajo de la gestión municipal.

Se refirió a la presencia de la mujer frente a las instituciones públicas del departamento y las políticas públicas implementadas como Fray en Bici, el acompañamiento a la mujer, al adulto mayor, personas con celiaquía, entre otros.

La organización del evento estuvo en manos del Municipio de Chimbas y su intendenta Daniela Rodríguez fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes. También expusieron Fabián Gramajo ex intendente de Chimbas (San Juan); Fernanda Alonso intendenta de General Pico (La Pampa); Fabricio Diaz intendente de Capilla del Monte (Córdoba); Carlos Oviedo Intendente Cura Brochero (Córdoba); Luis Orquera Intendente de Castelli (La Rioja); Gustavo Medina funcionario de la municipalidad de Córdoba y ex intendente de Villa General Belgrano; Ricardo Manzur del municipio de Rivadavia (Mendoza); Susana Laciar Intendenta de la Capital de San Juan; Nicolás Falcone politólogo y ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quienes brindaron experiencias políticas desarrolladas a lo largo del país.

Además participaron de manera remota Pablo Corsalini intendente de Pérez (Santa Fe); Martín Aveiro ex intendente de Tunuyán (Mendoza); Juan Domingo Viola, actual Secretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba; Gustavo Solis ex intendente de Rosario de la Frontera (Salta); Emir Andraos intendente de Tunuyán (Mendoza); Martín Ascúa intendente de Paso de Los Libres (Corrientes) y Javier Noguera ex intendente de Tafi Viejo (Tucumán), sumando referentes provenientes de más de 20 municipios de diez ciudades argentinas.