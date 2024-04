Ferreyra invitó a sumarse a defender la educación pública y gratuita

El Senador por Fray Mamerto Esquiú Guillermo Ferreyra fue contundente al referirse a la situación que afrontan las universidades de todo el país, incluida la Universidad Nacional de Catamarca, a partir del desfinanciamiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Pidió “defender la educación pública y gratuita” e invitó a toda la población a sumarse a la marcha universitaria nacional del próximo 23 de abril.

Ferreyra se refirió a la marcha convocada por los rectores de todas las universidades del país para el próximo 23 de abril y sostuvo que “la educación es la única herramienta que da una libertad genuina” y que posiciona a todos los seres humanos en igualdad de oportunidades.

Planteó que la situación que atraviesan las universidades es crítica y que se está poniendo en riesgo los logros cosechados a lo largo de la historia en igualdad de oportunidades.

Cuestionó que las medidas tomadas por el Gobierno nacional han generado en las universidades un estado de “cesación de pago” de los servicios indispensables para su funcionamiento como luz, agua potable, gas, y demás gastos corrientes.

“Las universidades de toda la República Argentina y en particular de la Universidad Nacional de Catamarca, están pasando por momentos muy duros que nunca han pasado en su historia. El Gobierno nacional les ha quitado el financiamiento y están trabajando con un presupuesto del año 2023 frente a una inflación del 270% interanual”, sostuvo.

El senador celebró que los rectores de todo el país se hayan unido en el reclamo, “sin distinción de colores políticos”. “Todos nos ponemos de acuerdo en que el martes 23 de abril se hace la marcha nacional por la universidad pública y gratuita.

Deseo que todos los catamarqueños, los riojanos, los argentinos en general, pero principalmente mis comprovincianos, tomemos conciencia del riesgo que representan estas decisiones para el futuro de la propia sociedad”. “La mayoría de los que nos cuidan en cada uno de los sanatorios, quienes nos defienden en cada uno de los tribunales, los ingenieros, los profesores y todos quienes tienen un título universitario, son profesionales recibidos de la universidad pública y gratuita, que hoy está en peligro de extinción”.

Aseguró además que la Universidad Nacional de Catamarca brinda educación de calidad y que ha venido desarrollando un fuerte trabajo en toda la provincia, llegando a los departamentos del interior brindando más acceso a la población y que se ha consolidado el trabajo con los municipios brindando incluso perfeccionamiento a empleados y empleadas municipales, tal como la UNCA trabajó con el Municipio de Fray Mamerto Esquiú.

Planteó también que la Universidad Nacional de La Rioja provee de médicos a todo el NOA, especialmente a nuestra provincia y recordó el enorme esfuerzo realizado por el Gobernador Raúl Jalil para incorporar la carrera de medicina en Catamarca, para formar a los nuevos profesionales que hoy ven un oscuro panorama.

Advirtió también que toda esta situación llevará a una crisis por la falta de profesionales. “En los próximos 10 años va a haber una crisis de médicos en Catamarca, porque a los chicos cada vez les cuesta más salir a estudiar en otra provincia, imagínense con más razón si es que encima se cierra la universidad pública, no van a poder acceder a la educación, porque solo van a quedar las universidades privadas. Yo soy hijo de la universidad pública. Me he recibido de abogado gracias a la educación pública. Si no hubiese sido por esa decisión y a la generación de la movilidad social ascendente que le dio el Peronismo a la educación, que permitió que el hijo del peón, del empleado pueda ser un profesional, muchos hoy no estarían acá”, dijo.

“En Catamarca tenemos una universidad de excelencia, tenemos la carrera de arquitectura, con la que muchos de mi edad solo soñaban. Pero es una realidad que se podría perder. Seamos defensores de la educación pública y gratuita. Es la única que nivela e iguala a las personas, sean de diferentes credos, religiones, o partidos políticos. Podemos volver al año 1900, cuando la educación era solo para algunos pocos”, afirmó tras convocar a toda la población, principalmente a los legisladores de Catamarca, a acompañar el reclamo de las universidades en todo el país.