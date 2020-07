Fiambalá coordina el ingreso de los transportistas para la entrega de mercadería

La Municipalidad de Fiambalá informa a la comunidad que el playón de carga y descarga, situada en la terminal de ómnibus del distrito comenzó a funcionar en virtud y adecuándose a la situación de la pandemia por lo que se viene trabajando a fin de poder coordinar el ingreso de los transportistas, dándole una solución de prevención a la comunidad por que la prioridad es resguardar a la misma y luego la cuestión comercial es lo que diagramó el COE.

En este sentido se informa a la comunidad que todos los organismos municipales y vinculados al municipio y seguridad están trabajando coordinadamente en organizar la llegada y distribución de la mercadería en la localidad.

Joaquin Muñoz, coordinador del COE local explicó “Aunque aún no tenemos casos positivos y la la única forma de ingreso es por el portal y es a través de gente que ingresa de otra localidad, o provincia, es por lo que hacemos hincapié en estas medidas. Nosotros no estamos lejos ya que Catamarca tiene casos positivos y obviamente estamos en situación de riesgo cada vez que nos trasladamos o entra un proveedor que viene desde capital u otro lado para hacer abastecimiento” añadió .

En virtud de esto se organizó, un circuito de entrega esto esta armado de la siguiente manera;

-El transportista llega al portal de ingreso, donde se le realiza el control sanitario de las personas.

- Se coloca una faja de control que es recepcionada en la terminal de ómnibus.

- Una vez que desembarca en la terminal de ómnibus se desinfecta toda la mercadería, de esto se encarga la Directora de Bromatología, como así también el Director de Inspección que se encuentran abocados a esta tarea.

La función es organizar la llegada y entrega, esto comenzó el pasado lunes y vamos mejorando a medida que van pasando los días, ya que con el pasar de los días se pudo organizar que solo los comerciantes inscriptos para la entrega de mercadería, ellos deben tener la comunicación previa con sus proveedores para hacer la entrega. Ya que esto no es un punto de venta.