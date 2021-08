Fiesta VIP en Olivos: Fabiola también planteará que no hubo delito y ofrecerá una reparación económica

La que comienza este lunes 30 de agosto será una semana llena de presentaciones en la causa que investiga los ingresos a la Quinta de Olivos y el cumpleaños VIP de la primera dama Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta.

Según se pudo saber , la defensa de Yañez prepara un escrito en el que plantearán que no hubo delito penal y propondrán una reparación económica, que podría servir para extinguir la acción penal por conciliación o reparación integral, algo que se enmarca en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Se trata de la misma estrategia utilizada por el presidente Alberto Fernández, que propuso donar durante cuatro meses la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán, tal como adelantó este medio el martes 24 de agosto.

La defensa de Yañez está a cargo de Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo, que intentarán utilizar a su favor un reciente antecedente judicial que tuvo como protagonista a Facundo Moyano. El ahora exdiputado nacional fue denunciado por hacer una reunión en su departamento de Puerto Madero, pero el fiscal Ramiro González -actualmente a cargo del caso Olivos- desestimó la causa porque entendió que “la insignificancia del comportamiento denunciado no afecta gravemente al interés público”.

En otras palabras, el fiscal entendió que al no haberse producido contagios en dicha celebración, no hubo delito. Los letrados entienden que el fiscal no debería resolver de manera distinta, pero admiten que existe una mayor presión mediática y social sobre este caso. Fuentes de Gobierno insisten en que en el cumpleaños VIP de la primera dama no se propagó el virus. De hecho el fiscal solicitó documentación que acredite esta afirmación de la Casa Rosada.

Además de Yañez, otros cuatro invitados a su cumpleaños plantearán que no hubo delito y ofrecerán una reparación. Se trata de Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emmanuel López y Fernando Consagra, todos representados por Fioribello y Lizardo. La función de este último letrado es la de operar en Comodoro Py debido a sus contactos judiciales.

El jueves de la semana pasada se confirmó que otras dos amigas de Yañez, que asistieron a su celebración de cumpleaños el 14 de julio de 2020, dejaron de ser representadas por estos letrados. Fueron los propios abogados los que desistieron de la defensa de Florencia y Rocío Fernández Peruilh por “serias diferencias en la estrategia defensista”, según el escrito al que accedió este medio. Hubo malestar por el alto grado de exposición que querían ambas invitadas al cumpleaños VIP.

Ese mismo día el fiscal González imputó formalmente al presidente Alberto Fernández en la causa que investiga los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta. La Justicia busca determinar si se violó el DNU dictado por el propio Presidente de la Nación, que prohibía las reuniones sociales y solo habilitaba la circulación de personas esenciales.

En la foto del festejo de la primera dama, no solo se observa una reunión privada, sino que además los asistentes no usan barbijos ni mantienen la distancia social.

Minutos antes de que se conozca la imputación, el mandatario se presentó en la Justicia y propuso donar la mitad de su sueldo al Instituto Malbrán durante cuatro meses. Lo hizo sin su abogado y entregó un escrito.