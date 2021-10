Filmus: "Argentina está trabajando en la creación de cuatro vacunas nacionales"

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, destacó que la Argentina está desarrollando cuatro vacunas nacionales contra el coronavirus para "no tener que depender de los monopolios extranjeros" que ya las producen.



En este sentido, el funcionario nacional indicó que los científicos mediante el pedido del Gobierno "se han volcado a trabajar" en la pandemia por Covid-19 y resaltó los logros que alcanzaron.



"El barbijo que yo tengo puesto en este momento es con tecnología del Conicet", dijo y agregó: "También los kits que Argentina está exportando en forma importante en este momento son del Conicet, y las cuatro vacunas" nacionales en desarrollo.



"Son todos esfuerzos que han hecho nuestros científicos y que van a impactar sin lugar a dudas a corto, mediano y largo plazo", afirmó el funcionario en diálogo con Radio del Plata.

El pasado lunes, el Gobierno nacional anunció un aumento salarial del 10% para las y los investigadores de todas las categorías del Conicet, a partir del 1 de noviembre próximo, que se sumará al incremento ya acordado de más de 40% para la paritaria anual.



"Este año se votó una ley que cuando yo era diputado en los años del macrismo no nos permitieron votarla, pero este año el Ejecutivo la volvió a enviar. Se votó una ley de financiamiento de la ciencia que nos permite multiplicar por cuatro el presupuesto de Ciencia y Técnica", remarcó Filmus.



Al ser consultado sobre la situación actual del país, el ministro dijo: "Estamos en un esfuerzo enorme para salir de las dos crisis: la crisis que nos generó los cuatro años de neoliberalismo y también la crisis profunda que generó la pandemia". Y destacó que existe una "recuperación económica".



"Todos los indicadores están arriba del 2019, es decir de antes de ingresar en la pandemia. Lo cual no implica que, por supuesto, en muchos espacios no se logra vislumbrar esta recuperación, pero sin lugar a dudas el camino que se eligió es el camino correcto de desarrollo, de la industrialización y de que los efectos de ese crecimiento se distribuyan entre todas y todos", concluyó.