Finalmente Boudou viajó a México para reunirse con su familia

La Cámara Federal de Casación autorizó a Amado Boudou un viaje a México hasta el 31 de enero próximo, al revocar la negativa de un Tribunal Oral, en el marco del cumplimiento de su condena a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone.

El ex vicepresidente había pedido permiso para viajar antes de Navidad para pasar las fiestas junto a su pareja mexicana Mónica García de la Fuente, sus dos hijos y la familia de ella pero el Tribunal Oral Federal 4 rechazó la solicitud, pese a que el fiscal ante esa instancia Marcelo Colombo dictaminó a favor de conceder el permiso.

Ante esto, los abogados del ex vicepresidente, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, presentaron un recurso de Casación que fue concedido -por los camaristas Angela Ledesma y Mariano Borinsky -y se autorizó "la salida temporaria del país desde el día de la fecha hasta el 31 de enero del 2022"

"Lo solicitado por el fiscal constituye el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse y, consecuentemente, el Tribunal no puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación", explicó Ledesma en su voto.

Boudou presentó ante la Justicia datos de domicilio y contacto en México, pasajes de ida y vuelta y explicó que "se encontraría allí con su mujer y sus dos hijos" para visitar a los abuelos y resto de la familia para el "afianzamiento y mejoramiento de los lazos familiares y sociales"

Ante la negativa inicial del Tribunal Oral, no pudo viajar para las fiestas navideñas y de fin de año, por lo cual lo hizo el pasado 7 de enero, con fecha de regreso el próximo 31. Graciana Peñaflor, dijo que "la Cámara Federal de Casación Penal autorizó la salida del país a los fines de reunirse con su mujer e hijos en México ya que ella es de nacionalidad mexicana".

Por su parte, el ex diputado y abogado penalista, Diego Mestre, opinó que una vez más "el kirchnerismo desnuda sus privilegios y no nos queda otra que expresar la bronca por esto del ex vicepresidente Amado Boudou, que está condenado por la Corte Suprema de Justicia, por la venta de Ciccone Calcográfica".

"Es un jubilado de privilegio, un inmoral absoluto que sigue cobrando su jubilación, pese a ser el primer vicepresidente condenado. Ahora nos enteramos que se ha ido con toda su familia autorizado por migraciones, al exterior y nos preguntamos qué pasa con estas decisiones, trabas burocráticas de pagar los viajes por anticipado, cuando el 90% de la población cobra menos de 110 mil pesos, y Amado Boudou sigue con estos privilegios", lamentó.

"Así es difícil que argentina salga de la situación inmoral a la que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo", cerró.