Foro de la UCR en Belén: "El Oeste minero exige un debate respecto de la participación de la oposición en CAMYEN"

La Unión Cívica Radical llevó a cabo un nuevo foro de políticas públicas en Belén donde el radicalismo del Oeste coincidió en que el debate de la conveniencia o no de que la oposición integre el directorio de CAMYEN, debe ser a puertas adentro del partido. Además, destacaron a través de un documento oficial, que “el frente electoral opositor que puede ganar las elecciones es con la UCR en el centro y en su natural rol de columna vertebral para sostener el proyecto en todo el territorio provincial y ofrecer las garantías de gobernar y transformar Catamarca."

En este sentido, insistieron que “en el respeto a los órganos partidarios, todos los radicales tienen el derecho y la obligación de participar -exclusivamente- en las alianzas electorales que celebre la convención provincial y sobre todo contribuir a las acciones políticas que fortalezcan al partido, con sus principios y valores, sin doble moral.”

Y apuntaron, haciendo un llamado a la unidad del partido: “el camino no es posicionarse políticamente obnubilados por apetencias personales, lo correcto es constituir y consolidar una alianza y luego seleccionar nuestros mejores hombres y mujeres. No elijamos el camino corto, la grieta, el sectarismo. No construyen un proyecto común. Destacamos las acciones de participación, movilización y fortalecimiento del radicalismo que viene realizando el Comité Provincia para definir el marco de alianza y la definición de las políticas públicas que ofreceremos a los catamarqueños."

Por otro lado, apuntaron que el Oeste minero “exige un debate respecto de la participación de la oposición en la empresa minera del Estado. Discutir sobre si, vamos a ejercer nuestras funciones como oposición desde adentro para debatir con el poder ejecutivo antes de la consumación de los hechos relacionados a la toma de propiedades mineras, regulación del precio del litio, condiciones de los acuerdos mineros, el aprovechamiento de la rodocrosita, la sustentabilidad ambiental de los proyectos, o desde afuera, gritando por no tener acceso a la información, haciendo denuncias públicas que quedan en buenas intenciones pero sin incidencia en el aprovechamiento de los recursos mineros para el mayor beneficio social y económico, garantizando el cuidado del ambiente.”

Por último, concluyeron que la participación en la empresa y demás institutos estatales “serán debatidos en los ámbitos de la Unión Cívica Radical y luego con sus aliados, en el momento que se consideren oportunos y convenientes, siempre en el marco de la ley y de las buenas prácticas de calidad y transparencia institucional.”