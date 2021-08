Frente Amplio Catamarqueño presentó propuestas de trabajo

Las precandidatas a diputada nacional, María Silvia Pereyra, a senadora nacional Roxana Beatriz Díaz Vergara y a diputada provincial Ana Soledad Agüero por el “Frente Amplio Catamarqueño” lista 501, que tiene como referente al diputado provincial Hugo “Grillo” Ávila, dialogaron con La Unión sobre las propuestas que llevan adelante en el marco de la campaña para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)? y coincidieron en sostener que las mismas tiene como eje transversal las políticas sociales que necesitan los trabajadores.

Por su parte, la precandidata Roxana Díaz, apuntó contra el supuesto desinterés que tiene el gobierno por resolver los problemas que aquejan al interior provincial.

En tanto su compañera de lista Ana Soledad Agüero, se refirió a los trabajadores estatales provinciales, municipales y aseguró que existe una disparidad salarial entre empleados de la ciudad y de los municipios, dijo que será estee uno de los temas en lo que trabajará en caso de superar las PASO .

La precandidata a ocupar la banca provincia en la cámara baja planteó que “es importante que la coparticipación municipal sea equitativa para todos, incluido el interior”, y que, si bien se debe respetar la Carta Orgánica de cada Municipalidad, “queremos elevar el sueldo de los trabajadores para ser más equitativos”.

Agüero además, se refirió al porcentaje que deja la Minería en la provincia en concepto de regalías y señaló que el 2% es insuficiente. Se mostró a favor de elevar el mismo a fin de generar más ingresos a las arcas provinciales y de esa manera generar más trabajo para los jóvenes.

A su vez, la precandidata se mostró optimista y dijo que la alianza de la que forma parte puede “meter un cupo de siete diputados en la Cámara”. Aclaró que esta posibilidad no es una mera opinión, sino más bien se desprende de la opinión de los propios trabajadores con los quienes tuvo oportunidad de hablar. “La clase trabajadora se siente identificada con los proyectos y los candidatos de nuestro Frente Amplio Catamarqueño”.

Por último, Agüero llamó a la gente a acompañarlos el 12 de septiembre para dejar atrás a vieja estructura política compuesta por “familias que arrastran un apellido. Es hora de darle un espacio a la gente nueva, con ideas nuevas”

Saneamiento de tierras

A su tiempo, Silvana Pereyra, precandidata a diputada nacional aseguró que “las políticas de Catamarca de los últimos 40 años son las mismas y no son inclusivas”.

Señaló que idea del Frente es armar una alianza con gente nueva, con distintas propuestas que encaren políticas reales y que sobre todo reflejen “la agenda del pueblo. Que el proyecto de gobierno sea pensado y diseñado en función a las necesidades de la gente”.

Pereyra mostró su oposición al actual modelo de gobierno provincial y aseguró que las prioridades de salud, educación y vivienda se vieron “desprotegidas, porque son de clases exclusivas”. Y afirmó: “nosotros proponemos una política para la gente”.

Comentó que como primera propuesta, en caso de llegar al Congreso, será trabajar en el saneamiento de tierras estatales, puesto que mucha gente está usurpando tierras debido a que no tienen recursos, y que por parte del gobierno “hay una falta de criterio para solucionar estos problemas habitacionales”. A su Pereyra aseveró que a nivel Nación pueden aportar más y dijo que “en este último tiempo Catamarca ha tenido diputados en Nación que no han emitido palabra, no han emitido un proyecto, no han aportado nada para la provincia y creo que tenemos que cambiar en eso, ser más representativos para la sociedad”, cerró.

Régimen jubilatorio

Roxana Díaz, precandidata a la banca nacional por Catamarca resaltó su interés en reivindicar el rol social de las mujeres y apoyar su participación política.

Con respecto a los efectos de la pandemia, Díaz afirmó que está trabajando junto al candidato a senador nacional Fernando Baigorrí en “un régimen especial jubilatorio para toda la gente que ha estado trabajando durante la pandemia, del área de salud, educación y seguridad”.

Consideró que hay un desinterés por parte del gobierno por las mujeres que sufren violencia de género no cuentan con los recursos ni el acompañamiento necesario para salir de esa situación. Dijo que esta situación se acentúa sobre todo en los municipios. “Cada vez que nos alejamos más de la ciudad es mucho más difícil para las mujeres acceder al sistema de justicia”, sentenció.