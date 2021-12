Fuerte critica de la Coalición Cívica a JxC: "voltear el Presupuesto no era una opción"

La Coalición Cívica (CC) sostuvo este sábado que "voltear el Presupuesto no era una opción", y cuestionó la ausencia de una "posición más inteligente y responsable" dentro de Juntos por el Cambio (JxC), en una fuerte crítica hacia el interior de la coalición opositora, luego del rechazo del viernes en la Cámara de Diputados al proyecto presentado por el Gobierno nacional.



"Para la Coalición Cívica voltear el Presupuesto no era una opción. Entendemos que la tensión y la insensatez del oficialismo puede haber encerrado a Juntos por el Cambio, pero necesitábamos aplomo para tener una posición más inteligente y responsable", sostuvo la CC en un comunicado de prensa.



La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 del Poder Ejecutivo, en el marco de una sesión que se extendió durante más de 20 horas, con fuertes contrapuntos, en la que la oposición de JxC, a contramano de un consenso que se había logrado construir para que la iniciativa volviera a comisión, reunió 132 votos contra 121 reunidos por el oficialismo y aliados, y una abstención.



Tras el rechazo en Diputados, el Gobierno nacional anunció el viernes mismo su decisión de prorrogar el Presupuesto vigente, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, acusó a la oposición de haber actuado con "una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas".



En el comunicado difundido este sábado, la CC -que integra junto al PRO y al Radicalismo la coalición opositora- sostuvo que "la incapacidad del oficialismo para entender que para gobernar cuando se está en minoría se debe ceder fue determinante".



"Durante toda la jornada del debate presupuestario trabajamos y agotamos todas las instancias posibles para que el proyecto vuelva a la comisión y no para rechazarlo como finalmente ocurrió. Ahora el Congreso no podrá tratar un nuevo presupuesto hasta el 1° de marzo, porque lo impide nuestra Constitución Nacional", añadió.

En este sentido, desearon que "el Poder Ejecutivo tenga la mínima sensatez" y agregaron: "No vamos a boicotear un acuerdo con el FMI porque la Argentina no resiste más inestabilidad económica".



"Por el bien de todos los argentinos, y en medio de tanta irresponsabilidad, es alentador que se haya tenido una buena reunión con la titular del Fondo Monetario. El oficialismo tiene que poder asimilar que es minoría en el Congreso de la Nación y que los argentinos votaron un límite, y que el diálogo debe ser sin trampas ni mentiras", concluye el comunicado.



En ese contexto, adelantó que "el Presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el Presupuesto vigente y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento, y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero".



El ministro enfatizó que el Gobierno está trabajando "para menguar el daño que significa 'voltear' (tal como dijo un diputado opositor) el proyecto de ley".