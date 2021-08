Fuerte reacción de la oposición a los dichos de Victoria Tolosa Paz

Las sorpresivas declaraciones de Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, sobre la reivindicación del goce y el disfrute como parte importante de la vida de los jóvenes provocó un fuerte rechazo de la oposición a pocos días de la celebración de las PASO.

“Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”, señaló Tolosa Paz en diálogo con Pedro Rosenblat, también conocido como el Cadete, y Martín Rechimuzzi.

“En el peronismo siempre se garchó, es así”, dijo la precandidata mientras hablaba de las restricciones que aún rigen para que los jóvenes puedan asistir a los boliches. “Los pibes están desesperados, hartos de los aforos; los pibes quieren bailar”, dijo en tono jocoso al advertir que la situación podría revertirse en septiembre siempre y cuando se sostenga el ritmo del plan de vacunación.

Frente a estas declaraciones, no solo estallaron los memes en las redes sociales, sino también el enojo de la oposición. “Es increíble. Subestiman a los jóvenes. ¿Creen que los jóvenes los van a votar por decir eso?”, se preguntó María Eugenia Vidal al ser entrevistada en Radio Rivadavia.

“Dejen que de la sexualidad de los jóvenes se ocupen ellos mismos. Ocupémonos de darles trabajo, la mejor educación, de que puedan alquilar y derogar la ley de alquiler que no les permite alquilar para irse a vivir solos”, aconsejó la precandidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio.

“Yo no sé si la candidata recorre las calles, si habla con la gente, si ve su tristeza, su decepción, su enojo. Pareciera que vive en un mundo paralelo. ¿No ven la realidad?”, insistió Vidal al advertir la desconexión de Tolosa Paz con los verdaderos temas que le importan a la gente.

“La felicidad no depende de un gobierno, necesitamos que un gobierno nos deje vivir en paz y trabajar, que no nos llene de impuestos y que no nos ponga obstáculos cada vez que queremos emprender algo, que no nos adoctrinen en las escuelas. Si nos dan todo eso y bajan la inflación, de ser felices nos ocupamos nosotros”, concluyó la ex gobernadora.

El precandidato porteño Ricardo López Murphy también se expresó en esa misma línea crítica. “Son un cínicos y unos sinvergüenza”, dijo en alusión a que hay “un 50% de pobres y una economía destrozada”.

Por su parte, Luis Petri, diputado nacional por la UCR señaló que “lo de Tolosa Paz fue casi una confesión”. Y agregó: “Solo le faltó decir a quién? a la sociedad argentina, especialmente a su clase media, durante años de generación de pobreza, pérdida de puestos de trabajo y del poder adquisitivo, con vacunatorios y cuarentena VIP incluidos”.

Otro de los que salieron a expresar su repudio fue el diputado Fernando Iglesias. “La locura es total”, sentenció sobre los dichos de la precandidata oficialista que llamó a los jóvenes a divertirse y a hacer lo que les gusta.

“¿Somos esto? ¿Cómo les explica esta frase a sus 16 nietos sin ponerse colorada de vergüenza? ¿Da todo lo mismo?”, cuestionó Pablo Avelluto, el ex ministro de Cultura del gobierno macrista.

El precandidato a diputado Nacional y ex Secretario de Gestión Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, también mostró su enojo en las redes sociales: “El pueblo es infeliz porque en la Provincia 7 de cada 10 pibes no tienen para comer. La vida sexual de ustedes nos importa un carajo, sean serios y pónganse a laburar”.

Para Fabián Perechodnik, precandidato a diputado provincial por Juntos en la lista de Diego Santilli, “es indignante” lo que dijo Tolosa Paz. “Muestra la forma de confundir los recursos del Estado para hacer campaña proselitista”, dijo al referirse que “sus militantes se escudan detrás de una pechera que dice 'vacunate' del Ministerio de Salud de la Nación para entregar boletas”. Y concluyó: “No quisiera ser soez pero diría que 'nos vienen garchando hace dos años'”.

Pero las críticas no vinieron solo del frente opositor sino también del mismo riñón kirchnerista, y el que alzó la voz fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Por más garche que haya, el pueblo es infeliz si no hay justicia social”, arremetió el funcionario provincial.

La frase de Tolosa Paz sacudió la campaña electoral a dos semanas de las PASO. Algunos analistas creen que la postulante busca seducir a 7 millones de jóvenes que serán determinantes para definir la elección.