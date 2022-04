Gabriel Boric: La hermandad entre Chile y Argentina tiene que ir más allá de las preferencias que tengan sus presidentes

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes a su par de Chile, Gabriel Boric, quien llegó a Argentina -en su primer viaje internacional- con un nutrido grupo de funcionarios, parlamentarios, ministros de la Corte Suprema y empresarios chilenos para cumplir una intensa agenda bilateral, que incluyó una reunión privada en Casa Rosada y la firma de convenios de cooperación entre ambos países.

Al finalizar la reunión formal, los dos mandatarios ofrecieron una breve conferencia de prensa en la que destacaron la necesidad de profundizar la relación bilateral y potenciar la integración regional. En este marco, Boric afirmó que “Chile parte de América Latina, aunque durante muchos años miró hacia el Norte o al Pacífico”, y expresó que “la hermandad con Argentina tiene que ir más allá de las preferencias que tengan sus presidentes”.

“La región tiene que recuperar una voz unida de cooperación, conjunta, en el escenario global. Si seguimos por separado nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar sin vamos juntos”, afirmó el mandatario chileno, que también fue consultado por el conflicto mapuche en su país, la situación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua y la disputa por el pedido de su antecesor Sebastián Piñera para extender la plataforma marítima, algo que generó tensión diplomática con la Argentina.



Fernández, por su lado, afirmó que entre Chile y Argentina “no está la cordillera que los separa, sino que las une”. A su vez, habló de “profundizar la relación” y de “cuidar el destino común como países latinoamericanos”. Consultado sobre las declaraciones de la ministra del Interior chilena, Izkia Siches, sobre el “Wallmapu” mapuche para referirse al territorio que el pueblo ancestral reivindica como propio en la Patagonia de ambos países, el mandatario argentino afirmó: “No hay ninguna confusión, quedó aclarado, y el propio Presidente se encargó de aclararme las palabras que no generaron ninguna inquietud”.

Boric, en relación a la pregunta sobre los derechos humanos, criticó que la inquietud refiera solo a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. “Hay que respetarlos en todos los lugares del mundo”.

A su vez, ratificó la sintonía de Chile con relación al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. “Mantenemos la política de apoyar la reivindicación territorial de Argentina, no tengo dudas de qué lado estar. Siempre del lado de la paz. Se tiene que resolver de manera pacífica”, indicó.

Por último, reconoció “diferencias” en cuanto al reclamo por la plataforma continental, algo que definió como una postura “de Estado”, aunque aseguró: “Podemos tener una diferencia, pero no me caben dudas de que vamos a resolverla mediante vías diplomáticas; eso no eso no va a impedir que profundicemos las buenas relaciones”.

La jornada de Boric comenzó a las 9:30 con la participación de la ceremonia de ofrenda floral en el Monumento al Libertador José de san Martín, junto al canciller Santiago Cafiero y el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Al ser recibido por Alberto Fernández, los mandatarios posaron para la tradicional foto oficial en la escalera Francia de Casa de Gobierno, en el inicio de las actividades oficiales que el mandatario del país vecino llevará adelante en Argentina. Poco después de las 10, tuvo lugar el encuentro privado en Casa Rosada.

Por parte de la Argentina, participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; Defensa, Jorge Taiana; Cultura, Tristán Bauer; Economía, Martín Guzmán; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la Portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.

En tanto, por Chile, estuvieron presentes las ministras de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky; y la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; el ministro de Energía, Claudio Huepe; el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada; y la embajadora ante Argentina, Bárbara igueroa Sandoval.

Luego de esta presentación, Boric se trasladará al Palacio de Justicia donde será recibido por el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, junto a quien mantendrá un encuentro posterior que incluirá a los ministros, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En tanto, por Chile participará el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Fuentes.

A las 20.30 habrá una cena de gala en el Centro Cultural Kirchner donde actuarán artistas como Víctor Heredia, Chango Spasciuk e Inti Illimani. El Presidente argentino ofrecerá una cena en honor a su par chileno, en la que ambos mandatarios dirigirán unas palabras a los presentes.

Luego de la primera jornada, el martes Boric inaugurará el foro empresarial del comité de Comercio Argentina-Chile, del que participarán cerca de 50 empresarios de ambos países y que se realizará en la Cancillería argentina.

Boric también tiene en agenda una visita al Congreso de la Nación donde será recibido por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala y por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Junto al presidente viajó la canciller Antonia Urrejola, Álvaro Elizalde, presidente del Senado y Raúl Soto, presidente del la Cámara de Diputadas y Diputados.

El martes a las 9.30 horas, se desarrollará un desayuno empresarial que contará con la participación de actores y referentes empresariales y del sector energético de Argentina y Chile, en el cual estarán presentes además el ministro de Producción, Matías Kulfas; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; el embajador ante la República de Chile, Rafael Bielsa, el ministro de Energía de Chile, Claudio Huepe Minoletti, y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

Boric aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este domingo por la tarde, y fue recibido por Cafiero.

En el avión presidencial también viajaron parlamentarios de oposición como Paulina Núñez de Renovación Nacional, Eric Aedo de la Democracia Cristiana y el líder de Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya y empresarios chilenos.

Urrejola adelantó que espera abordar temas como la migración, comercio y “salir de las diferencias en las que estuvo concentrada la agenda entre vecinos”.

Boric buscará concretar una reunión con las Madres de Plaza de Mayo en el Espacio de la Memoria que funciona en la ex ESMA.

Tras llegar al país, el mandatario chileno sorprendió al salir a caminar por el barrio porteño de Palermo y entrar en una clásica librería donde compró cinco libros, uno de ellos del pintor peronista Daniel Santoro y otro de la escritora y periodista Mariana Enríquez, ambos argentinos.

Fuentes de prensa del gobierno chileno informaron que Boric “salió del hotel donde se aloja, en Palermo, para caminar por el barrio, y entró a la librería Eterna Cadencia”, situada en Honduras al 5500, en la zona conocida históricamente como Palermo Viejo.

Revelaron que el mandatario observó detenidamente los estantes y finalmente compró los libros “Querido Mr. Stalin”, de Susan Butler; “Una palabra tuya”, de Orlando Figes; “El marino que perdió la gracia del mar”, de Yukio Mishima; “Alguien camina sobre tu tumba”, de Enríquez, y “Perón mediante”, de Santoro.