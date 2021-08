Gerardo Morales: "No estaría bueno que gane Diego Santilli porque no va a mover el amperímetro"

En el contexto de las internas dentro de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, consideró este viernes que “no estaría bueno que gane (Diego) Santilli porque no va a mover el amperímetro”.



“En la Provincia Buenos Aires había que poner toda la carne a la parrilla para ganarle al Frente de Todos”, expresó Morales en diálogo con La Mañana de CNN, por CNN Radio, con la conducción de María Laura Santillán, al cuestionar la decisión del PRO de definirse por Santilli y no por María Eugenia Vidal, quien finalmente será candidata en CABA.

En esa línea, Morales sostuvo que el PRO “manejó la campaña como si fueran los dueños de la coalición, cuando nosotros del radicalismo queremos salir de la intrascendencia y presentamos un candidato”.

Asimismo, reconoció que mantiene un diálogo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “pero hay cosas en las que pensamos distinto”.



A continuación, el gobernador jujeño, quien a su vez reveló que será padre de una nena que se llamará Guadalupe en los próximos días, pidió que “paren con la campaña de desprestigio a Facundo (Manes)”.



“Todos plantean que hay que ampliar Juntos por el Cambio, pero ahora resulta que cuando traemos a alguien que es radical, pero que viene de la actividad privada, que es la expresión del argentino medio, se recibió y se especializó afuera, lo sumamos y le damos para que tengan. Por eso les pido: paren un poco muchachos”, reprochó.



Sin embargo, aseguró que “después del 12 de septiembre vamos a estar todos juntos” de cara a las elecciones generales de noviembre de este año, por lo que si Santilli le llegara a ganar al candidato radical en territorio bonaerense “lo voy a apoyar”.

Morales sobre la anulación de la sentencia contra Milagro Sala

En la jornada de ayer, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de la dirigente social Milagro Sala y ordenó que "se dicte una nueva resolución conforme a derecho" en la causa en la que fue condenada a tres años y medio de prisión por daños y amenazas, en el marco de un escrache a Morales, en 2009.



Con relación a este tema, el funcionario jujeño dijo que “la Corte había confirmado que la causa contra Milagro Sala no estaba prescripta”. “La Corte había dicho otra cosa y confío en que lo confirmará”, aseveró.



En tal sentido, al afirmar que “es una farsa que Milagro Sala es una presa política”, remarcó que el presidente Alberto Fernández “nunca me pidió el indulto”, así como “Máximo tampoco”.



“El camino del indulto a Sala no lo voy a seguir, el camino es la Justicia”, expresó Morales, quien días atrás afirmó que les pidió al mandatario y al jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos que “antes de indultar a Milagro Sala me peguen un tiro en la cabeza”.