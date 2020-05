Ginés González García recibió el alta tras su internación por un hematoma subdural: "Me siento bien"

Ginés González García recibió el alta y abandonó a bordo de un vehículo el sanatorio Otamendi, donde estuvo internado desde la mañana del miércoles por un hematoma subdural. El ministro de Salud se había dirigido por sus propios medios al centro de salud después de sentir "un hormigueo en la mano izquierda". "Me siento bien", le dijo a los periodistas al salir, con el barbijo colocado.

El Ministerio comunicó que González García recibió el alta porque tuvo buena evolución y que se encuentra en buen estado de salud. El organismo informó que le diagnosticaron hematoma subdural laminar crónico, que no le genera ningún tipo de alteración neurológica y que volverá a trabajar "en forma inmediata".

Abandonó el centro médico a las 12.39 en una camioneta y se dirigió hacia su despacho para continuar con su trabajo, en plena cuarentena por coronavirus. "Me siento bien. Voy a seguir activo. El país está como está y todos los días uno tiene que hacer todo lo que puede. Más teniendo el honor de estar en un cargo como el que tengo yo. Tengo un buen equipo", dijo.

Explicó que le hicieron "muchísimos estudios" y que no se sometió a un hisopado por COVID-19 porque no tiene síntomas. "No me hicieron el hispado, no había ninguna razón para hacerlo", afirmó. Además agradeció las "expresiones de afecto" que recibió de parte del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el mandatario de Chile Sebastián Piñera, ya que fue embajador en ese país.

El Ministerio de Salud comunicó que el funcionario ingresó en el Sanatorio Otamendi el miércoles por la mañana, por sus propios medios y en buen estado de salud. Según información oficial fue para realizarse una serie de estudios y controles a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo. Le hicieron estudios y le detectaron un hematoma subdural, pasó la noche internado y hoy recibió el alta.