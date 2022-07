Ginocchio destacó a Catamarca en el triángulo del litio, para la transformación industrial

La diputada nacional Silvana Ginocchio (Frente de Todos) apoyó la ley que declara al sector automotriz y autopartista como industria estratégica, y recordó especialmente que la iniciativa impulsa las nuevas motorizaciones como vehículos eléctricos, híbridos, o con celdas de hidrógeno. Catamarca forma parte del llamado “triángulo del litio”, un mineral que será imprescindible para la transformación de la industria.

También se crea el Instituto de la Movilidad, cuyos objetivos son impulsar la competitividad y el desarrollo tecnológico con criterio federal. “Es el desafío de los modelos sostenibles -sostuvo Ginocchio-, donde las automotrices están en un proceso de transformación y fabricación de vehículos eléctricos. El litio y el cobre tienen un papel importante como como componentes para reducir la emisión de dióxido de carbono y evitar el daño al medio ambiente. Hago referencia a esto porque soy catamarqueña, y porque argentina en su territorio tiene un enorme potencial en el triángulo del litio, de Jujuy, Salta y Catamarca. No hace mucho estuvo la ministra de minería presente y dio un excelente informe acerca de las grandes posibilidades que tiene el país”.

El proyecto, votado finalmente por el grueso de la oposición, recibió media sanción con 227 votos positivos, 8 negativos y una abstención.

La iniciativa ofrece, en todos los eslabones de la cadena de producción automotriz, beneficios fiscales para las nuevas inversiones que generen mayor rendimiento, exportaciones e integración de componentes locales. Entre los beneficios previstos están la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA), amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre de 2031.

“Como diputada catamarqueña siento la parcialidad inexplicable de algunas expresiones”, dijo Ginocchio, sobre a algunos opositores que hicieron referencias descalificantes a las políticas nacionales. Catamarca, dijo, “ha bajado su desempleo al 3,2 por ciento y lidera la generación de empleo privado. No es casual, no es una isla, forma parte del entramado de políticas nacionales, fruto de una política que se lleva adelante, en un contexto difícil de post pandemia y en un contexto internacional también complejo”.

El proyecto, dijo, “muestra una política pública de un proyecto de país para el desarrollo sostenible. Esa industria es pilar de desarrollo, un sector multiplicador para la generación de empleo, que además conecta con 15 actividades de nuestra economía. Representa un 10% de la producción industrial, y con números que reflejan que hay un crecimiento, esta industria merece este apoyo. Porque en esta realidad hay también exigencias y desafíos que también tiene que ser vistas como oportunidades”.

Con la iniciativa “se busca perfeccionar nuestro sistema, pero por sobre todo el desarrollo humano con progreso social. Espero que la oposición apoye, es una industria estratégica y es crucial, para generar nuevos puestos de trabajo, expandir la economía, y elevar la calidad de vida de los argentinos”.

Qué dice el proyecto:

-Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

- Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

- Los proyectos de inversión deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción.

- Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión aprobados deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

En Argentina hay radicadas 11 terminales automotrices que producen autos, pick ups, comerciales livianos, camiones, buses y autopartes, y más de 400 autopartistas que fabrican sistemas de climatización, de escape, suspensión, transmisión, neumáticos, baterías, bombas, filtros, piezas estampadas, piezas plásticas, partes de motor y asientos, entre otras.