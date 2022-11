Ginocchio: Hemos votado proyectos que dan solución a demandas de la sociedad

La diputada nacional Silvana Ginocchio habló sobre la última sesión de la Cámara, en la que se votaron varios proyectos sobre diferentes temáticas, pero que no siempre aparecen en el ranking de noticias más leídas.

“Hemos votado proyectos y leyes que son políticas concretas, y que brindan soluciones a problemáticas y demandas de la sociedad”, dijo Ginocchio sobre la sesión en la que participaron también los diputados del FdT catamarqueño Anahí Costa y Dante López Rodríguez. “Tenemos gran satisfacción por acompañar proyectos de este tenor”, señaló.

Los temas, votados por amplia mayorías, son los siguientes:

-Se creó el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM). Este registro está destinado a dificultar todo tipo de trámite con el Estado a aquellos progenitores separados que incumplen con la cuota alimentaria para sus hijos, que en mayor parte afecta a las mujeres. El derecho alimentario es un derecho fundamental y humano, amparado por la Constitución Los deudores no podrán abrir cuentas bancarias ni renovar tarjetas de crédito, ni registrar inmuebles o automóviles como propios, ni renovar el pasaporte. Tampoco podrán ser empleados ni proveedores del Estado, entre otros impedimentos. Este proyecto pasó el Senado para su sanción definitiva.

-Se dio media sanción a la eliminación del pago de Impuesto a las Ganancias para el personal de salud sobre las guardias obligatorias. Quienes realizan más de cuatro guardias por mes, no pagarán por los ingresos que excedan ese tope. Esto, que es un reclamo de todo el sector, redundará en un aumento del sueldo de bolsillo.

-Ley “Lucio”: Se aprobó la creación del Plan Federal de Capacitación sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un plan para preparar a funcionarios del Estado contra la vulneración de derechos de la niñez, que apunta a detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos -como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza-, y brindarle herramientas de prevención de violencia, abusos y aberraciones. El proyecto incluye la “reserva de identidad” para que, por ejemplo, médicos o docentes estén obligados a denunciar, pero no sufran consecuencias por ellos.

La ley surgió después del llamado “caso Lucio Dupuy” ocurrido en La Pampa, la desgarradora historia del menor de 5 años que fue torturado y asesinado por su madre Magdalena Espósito, y la novia de ella, Abigail Páez, en noviembre del año pasado. La investigación reveló indicios y antecedentes de hechos de maltrato infantil contra el niño.

-Modificación sobre Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este proyecto modifica la Ley 22.431, para que en adelante el certificado se expida con o sin fecha de vencimiento flexibilizando los requisitos. “Este es un avance en la promoción, protección, el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, y que como país nos encaminamos a ser más justos, con políticas concretas”, dijo Ginocchio al hablar en el recinto.

“El respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, hace a la esencia de la democracia. Si solo son accesibles a determinados grupos de personas, esto genera violencia e impacta en las familias -feflexionó-. Flexibilizar requisitos y mantener la vigencia del CUD allana el acceso a los derechos de este colectivo de personas. El certificado único significa el acceso a las políticas públicas, a las coberturas y a las prestaciones”.

“Hay que derribar obstáculos y acelerar ese proceso de inclusión, esta idea tiene que ser transversal a todas las políticas que se tomen en educación, salud, transporte, esparcimiento, trabajo, accesibilidad”, concluyó.

-Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal. Busca proteger a los ciudadanos para que los datos no sean utilizados con un fin diferente para el cual los prestamos y consentimos.

-Se aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores.

-Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte. Apunta a construir comunidades deportivas más justas, equitativas y libres de violencias. Fue aprobado a pesar de la falta de consenso por parte de sectores de la oposición