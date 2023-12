Gobierno anunció que anulará la Ley de Alquileres y que restaurará el Impuesto a las Ganancias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que la marcha atrás en el Impuesto a las Ganancias será por corto plazo y adelantó que el Gobierno busca derogar la Ley de Alquileres en un futuro cercano.

El portavoz del Presidente explicó que la reversión del tributo forma parte de un “paquete de emergencias” y aclaró que “cualquier corrección al alza de cualquier de los impuestos va a ser de cortísimo plazo”. También dijo que se trata del “telón para lo que viene”.

“El paquete de emergencias incluye cosas con las que no estamos cómodos, ni de acuerdo, y no lo hubiésemos hecho si no fuese por la herencia cargada de bombas por desactivar que nos obligaron a hacerlo”, remarcó. En ese sentido, Adorni adelantó que el pago del Impuesto a las Ganancias será corregido en un futuro cercano: “Vamos a ser los primeros en la historia donde haya un aumento de un impuesto y que en el cortísimo plazo lo corrijamos y volvamos al estado anterior”.

Ante la consulta sobre por qué Milei, en calidad de diputado, había votado a favor de la suba del piso de Ganancias y ahora promoverá la reversión del tributo, el vocero presidencial explicó que la decisión se debe a “la herencia cargada de bombas” que dejó el mandato de Alberto Fernández.

“El Presidente efectivamente votó la modificación del impuesto. Jamás dejó de aclarar que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto, que debía ser ejecutada por el ejecutivo nacional. Él actuó en calidad de legislador y en línea con sus pensamientos”, señaló Adorni sobre la postura de Milei.

Ley de alquileres: qué pasará con los contratos, según el vocero presidencial

Manuel Adorni se refirió por primera vez a la Ley de Alquileres desde que es vocero presidencial. El Portavoz del Presidente habló sobre la ley que Javier Milei criticó en infinidad de oportunidades y advirtió que podría ser derogada en el corto plazo. Adorni adelantó que “seguramente haya novedades” en los próximos días con respecto a la Ley de Alquileres, aunque no confirmó que vaya a estar dentro del paquete de proyectos que enviará el Presidente al Congreso.

“Nosotros promovemos la libertad de las partes en los contratos privados. Por lo tanto, seguramente haya novedades con respecto a eso en lo que viene en la Argentina”, explicó el vocero presidencial en la habitual conferencia de prensa.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, criticó en distintas oportunidades la Ley de Alquileres y durante la campaña presidencial prometió derogarla a través de un decreto. Este jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la posición de Milei con respecto a la ley. “La ley de alquileres le ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que entendamos que le hace daño a la gente va a ser subsanado y corregido”, remarcó Adorni sobre las medidas que se pueden tomar a futuro.

En ese sentido, aclaró que no es una de las prioridades para el Gobierno: “Estamos enfocados en monitorear y hacer el seguimiento de la aplicación de las medidas que se tomaron para, en virtud de eso, continuar con el plan madre de la argentina que bien”.