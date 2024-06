Gobierno anunció que empieza a distribuir los productos que están por vencer

El Gobierno de Javier Milei apuntó este lunes contra el juez Sebastián Casanello, quien había ordenado distribuir los alimentos acopiados en dos galpones de Buenos Aires y Tucumán, y anunció que este lunes comenzará la distribución, pero que estará limitada sólo a aquellos que estén próximos a vencer.

Desde el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apuntaron duramente contra el magistrado. "No vamos a permitir que jueces militantes nos digan cómo diseñar o ejecutar una política pública", afirmó la subsecretaria legal del ministerio, Leila Gianni.

A su vez, la funcionaria negó que haya alimentos vencidos y anticipó que mañana presentarán los argumentos por los que el Gobierno apeló la cautelar del magistrado al que ahora cuestiona.

En tanto, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que este lunes comenzará el reparto de alimentos, aunque aclaró que solamente se distribuirán aquellos que están cerca de su fecha de vencimiento. "Hoy se iniciaba la distribución, hoy salía el primer cargamento. Siempre en la lógica de los alimentos que tienen una fecha próxima de vencimiento", declaró el vocero durante su habitual conferencia de prensa matutina.

Adorni volvió a aclarar, como hizo la semana pasada, que los alimentos tenían un destino que no era el de distribuirse como parte de los programas de asistencia alimentaria.

"No se van a repartir los alimentos que están destinados a otros fines. Porque el reparto de alimentos a comedores y a personas vulnerables va por otra via, por otro programa, por otro canal que nada tiene que ver con estos depósitos que se hicieron tan famosos en los últimos diez días", detalló el vocero, en referencia a los galpones ubicados en la localidad bonaerense de Villa Martelli y en Tafí Viejo, en Tucumán.

"La ministra jamás pensó en renunciar"

En línea con lo ocurrido el domingo, cuando primero con un tuit y después en una entrevista radial, Milei salió a respaldar públicamente a Pettovello y luego se sumaron a ese apoyo los ministros del Gabinete- de Luis Caputo a Mariano Cúneo Libarona, de Diana Mondino a Luis Petri-, Adorni negó que haya habido una orden presidencial detrás de esa iniciativa.

"Con respecto a los apoyos públicos a la ministra. fueron absolutamente genuinos. El Presidente no nos dio ninguna indicación colectiva y lejos estaría de hacer eso", dijo.

"Lo que no se termina de entender es que somos un equipo muy unido y efectivamente entiende el Presidente, como entendemos todos, que todos los días batallar contra la corrupción, todos los días batallar contra la peor bajeza que puede hacer un ser humano -que en el caso del ministerio de Sandra Pettovello,es jugar con la comida de los que menos tienen-, la verdad es que si no estamos todos juntos y no nos apoyamos entre todos, por supuesto que es una situación muy difícil" agregó el vocero.

Y justificó el respaldo que cosechó la titular de Capital Humano entre sus pares: "Es razonable que cuando un ministro tiene un problema de tamaña envergadura como el que está teniendo la ministra Pettovello en virtud de ir desmontando este esquema de corrupción, es razonable que todos salgamos a apoyarla".

Por último, Adorni desmintió que Pettovello haya estado cerca de abandonar el cargo. "Jamas jamas jamas estuvo por renunciar. Yo he hablado con ella estos días y jamás pensó en renunciar. A pesar de no poder entender lo que nos vamos encontrando en el camino cada día que avanzamos en el ordenamiento de Argentina", dijo el vocero.