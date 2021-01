Gómez renunció a su candidatura a la presidencia del Comité Capital y denunció "fuego amigo"

Roberto Gómez anunció hoy de manera sorpresiva que renunció a su candidatura a la presidencia del Comité Capital de la Unión Cívica Radical por parte de la Alianza Compromiso Radical. La decisión se da en el marco de cuestionamientos surgidos a la postulación de Gómez por un grupo de mujeres radicales tras la causa abierta por abuso sexual en contra del médico.

“Ante los diversos trascendidos mediáticos al cual fui agredido y juzgado por algunos sectores del radicalismo, he presentado mi renuncia hasta que la justicia se expida. Pero no quita que voy a seguir trabajando por el radicalismo, por la gente que necesita y voy a seguir haciendo política. Esto no me va a parar, voy a seguir adelante”, explicó Gómez en declaraciones radiales.

El actual presidente del Comité Capital consideró que quienes objetaron su candidatura tuvieron en su momento la oportunidad de manifestar su desacuerdo a lo largo de las reuniones que se llevaron a cabo, pero que, a pesar de que finalmente se consensuó la confirmación de la alianza y los candidatos, “esperaron a que fuera pública para salir a cuestionar”. “Indudablemente es fuego amigo, interno, que busca tener un protagonismo dentro del radicalismo", denunció.

“Solo una persona preguntó en la reunión en la que estaban todas las líneas, el resto quedó de acuerdo que el candidato debía ser yo”, agregó Gómez.

“Estuve hasta el último momento hablado con el resto de los sectores para poder llegar a una unidad porque el radicalismo lo necesita y Catamarca necesita que el partido esté presente”, cerró.

Recordemos que luego de que se confirmara la postulación de Gómez, un grupo de mujeres radicales pidió mediante nota ante la Junta Electoral de la UCR que se le dé de baja a la candidatura ya que tiene una denuncia en la justicia por un caso de supuesto abuso sexual.