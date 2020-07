González García, en Catamarca: "Estoy muy orgulloso de lo que han hecho todos juntos"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, analizó hoy las acciones que se llevan adelante en la provincia para afrontar los efectos de la pandemia de coronavirus. En ese sentido, el funcionario nacional destacó la "capacidad epidemiológica, sanitaria, política y responsabilidad de los ciudadanos", y aseguró estar "muy orgulloso" por el trabajo que "han hecho todos juntos".

En conferencia de prensa desde el Centro de Innovación y Desarrollo, que es "bueno como se ha tratado en Catamarca cada vez que hubo un caso", pero aclaró que no significa que haya "pasado el peligro".

"Es bueno como ha tratado Catamarca cada vez que tuvo caso. En ese sentido, ha actuado con capacidad epidemiolagica, sanitaria, con capacidad y responsabilidad política, y con responsabilidad de los ciudadanos. Eso significa que no ha pasado el peligro, pero claramente podemos estar más tranquilos que este es un lugar donde, si ocurre, se trata de que ocurra poco y no cause daños irreversibles. Estoy muy orgullo de lo que han hecho todos juntos", resaltó.

"Creo que ustedes han logrado una forma de vida más local y responsable. Conserven y no lo pierdan porque lo han hecho ustedes", agregó.

González García informó que el Gobierno nacional trabaja "codo a codo" con las provincias en la lucha contra la pandemia, y que aumentó más de cinco veces los aportes a la salud, con respecto al año pasado.

Con respecto a la vacuna contra el Covid-19, aseguró que "ya hay una firma líder que está haciendo los ensayos en la Argentina", y agregó que "de esta semana a la otra, se anuncie otra firma que hará ensayos clínicos".

El funcionario nacional explicó que con la negociación se busca una "asignación de vacunas a la argentina", y a la vez, una "transferencia de tecnología".

Por último, se mostró "confiado" con la evolución del coronavirus en el país, y resaltó el rol de la salud en medio de la pandemia. "La salud vino a contribuido mucho a unirnos a los argentinos en este momento complicado".