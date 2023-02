Grabois disparó contra Alberto Fernández: El año que viene no quiero a otro mediocre, otro tibio, otro cobarde

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, presentó ayer por la tarde su nuevo libro, acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un acto en el que tildó de “mediocre”, “tibio” y “cobarde” al presidente Alberto Fernández, al tiempo que elogió al mandatario provincial, al que describió como una “esperanza”.

Grabois, que ya se anotó en la carrera por una candidatura presidencial, dejó en claro que el Presidente no tendrá su apoyo en una nueva configuración del Frente de Todos. “El año que viene no quiero tener a otro mediocre, otro tibio, a otro cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto. Nuestra trinchera principal por la realpolitik es la provincia de Buenos Aires y Axel tiene que bancar esa parada. Entiendo que es así”, dijo. El gobernador y el militante social se mostraron juntos, con una gestualidad propia del lanzamiento de una fórmula electoral en campaña.

En la presentación del libro Los Peores. Vagos, ocupas, chorros y violentos, de su autoría, Grabois profundizó sus elogios a Kicillof. Planteó que el gobernador es por ahora el que “banca la parada” en la provincia de Buenos Aires. Y agregó que él es candidato a presidente: “Soy candidato y espero que se anoten otros”.

Kicillof subió primero al escenario del Club Platense. El gobernador aplaudió hasta que el autor del libro también subió. Juntos se abrazaron, pusieron los brazos en alto y los dedos en V. Desde la tribuna se escuchó un “Te amo, Grabois”. Y, luego: “Te amo, Axel”.

Kicillof tomó la palabra primero. “Juan tiene algo entre provocador, cálido y amoroso. Más que esto no vas a sacar de mí”, dijo el mandatario al introducir al militante social. Pero, luego de defenderlo, aclaró que tienen diferencias: “Juan aporta posicionamientos con los que yo no estoy de acuerdo”. Añadió que no se refería a “la agenda electoral, sino a temas de fondo como la comprensión de la actual etapa del capitalismo”.

“Lo que se viene este año -más allá de cómo terminemos de resolver la discusión en el campo popular- es si queremos la derecha o que se reconozcan los derechos. Nosotros vamos a militar para que se reconozcan los derechos desde la provincia de Buenos Aires”, remarcó el gobernador.

Grabois defendió el movimiento de trabajadores excluidos y el gobierno de Kicillof. E incluso instaló al gobernador como candidato a Presidente: “Es el gobernador de la provincia. Eso no es poca cosa. Capaz le falta un cachito pero va bien. Va bien. Es un funcionario que más o menos funciona”. Citó -como al pasar- que aún recuerda cuando Kicillof ganó la elección y asumió en 2019. “Algo tuvimos que ver con eso”, expresó.

“Pero además es una de las esperanzas que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de la primera parte del siglo XXI. Lograr eso tan difícil en la Argentina: construir un recambio generacional que supere los derechos que nos dejó la etapa anterior. Axel representa esa posibilidad. Esa potencia que se puede dar o no. Alguna esperanza tenemos”, dijo el autor del libro que se presentó esta tarde.

Las menciones de Grabois a otros referentes kirchneristas fueron menos enfáticas y pasajeras, sin carga electoral sino de gestión. Así se refirió “al querido compañero [Eduardo] 'Wado' de Pedro”, y, en la misma sintonía, al “querido compañero Máximo Kirchner”. Pero a ninguno de los dos los posicionó como candidato.

Cerca del militante social interpretaron el alcance de sus palabras. “El planteo de Juan es que no queremos un candidato de unidad de centro conservador, sino que haya unas PASO donde estén representadas todas las partes del Frente de Todos. Que haya un candidato de nuestra generación con perspectiva transformadora”, manifestó un militante del movimiento.

Por su parte, Kicillof llamó a convertir el Estado, “a favor de los sectores populares, de los trabajadores”. Sostuvo que “se necesita a las organizaciones libres del pueblo, que participen del Estado y que marquen cuando los dirigentes se desvían”, y se llevó uno de los más prolongados aplausos.

No obstante, Kicillof aclaró que se diferencia en términos teóricos de Grabois. Dijo que esta etapa del capitalismo es “inhumana, pero la pregunta es si es eterna”. Agregó que, a su entender, “la exclusión masiva de trabajadores no es una tendencia inevitable del capitalismo en su actual etapa, pero igual necesita políticas y soluciones”.

Durante el acto, Grabois deslizó además una suave crítica al Papa Francisco. Primero, aclaró que es la persona que más admira en el mundo. Recordó que, cuando era arzobispo en Buenos Aires, Jorge Bergoglio andaba en colectivo. Ahora -dijo- no lo dejan salir del Vaticano. “La mente va donde los pies la llevan”, deslizó, a modo de sutil reproche. Más tarde revindicó la figura de Francisco y lo citó a la hora de llamar a construir un planeta que sea digno de vivir.