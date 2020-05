Gremios cuestionan otro de los decretos de Raúl Jalil durante el receso legislativo

Dirigentes gremiales, particularmente del sector privado, cuestionaron el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del gobernador Raúl Jalil, que deroga la Ley Nº 4562, por la que fueran establecidos los “requisitos a observarse en los recibos de pago dentro de la jurisdicción provincial”. Sostienen que, al eliminarse esa normativa, los trabajadores quedarán expuestos al trabajo en negro y que se abre la puerta para que las patronales emitan recibos apócrifos.

En un duro comunicado, los sindicalistas señalan que “sin miramiento alguno, el gobernador Jalil tomó la decisión de vetar, mediante Decreto Nº 673/2020, la Ley Nº 4562, que establece determinados requisitos en los recibos de pago ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral (DIL), utilizando de 'escudo' la pandemia del Covid-19” y consideraron que es “muy triste y oportunista valerse de una situación así para estas tropelías”.

En ese marco, señalan que luego de una “minuciosa” lectura de “este paupérrimo decreto”, no queda demostrada ni la necesidad ni la urgencia de la medida, para que sea emitida a través de un DNU y que “no se avizora en sus fundamentos una mínima preocupación por los beneficios y/o derechos que esta ley rechazada tenía para los trabajadores, quienes quedarán totalmente expuestos al trabajo en negro y a merced de sus respectivas patronales, las que sí encuentran su protección”.

“Paradójicamente, el decreto aludido señala, entre sus considerandos, 'que eliminar este sistema de trabajo traería aparejado varios beneficios: economía para la administración, por el menor requerimiento de personal para una tarea de control y menor requerimiento de instalaciones para archivo de comprobante; economía para el empleador, sobre todo del interior de la provincia, que deben mandar a la ciudad los recibos para foliar; y modernización del procedimiento'?y hasta se atreve a indicar que 'el trabajador no pierde seguridad jurídica'”, señala el documento emitido por los secretarios generales de UTA, SATSAID, la Unión de Obreros y Empleados Plásticos, entre otros.

Por último, cuestionan otro de los fundamentos del decreto que versa sobre la modernización del Estado y la despapelización de la Administración Pública, al señalar que “no consideramos que la ley vetada sea obsoleta; no está modernizando el Estado, está precarizando la relación laboral de miles de trabajadores del sector privado y, además, por cualquier modificación el Gobierno tenía y tiene otros medios”.