Guerrero dijo que la oposición miente descaradamente para conseguir rédito electoral

La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero salió al cruce de las fuertes críticas vertidas por los radicales durante la Convención partidaria que se llevó a cabo este fin de semana.

La legisladora del oficialismo dijo en el documento a la oposición le falta autocritica y aseguró que mienten descaradamente con el solo objetivo de desprestigiar a la actual gestión de Gobierno.

“Sin ningún atisbo de autocritica, la oposición insiste en procurar deslegitimar todo lo construido positivamente por el Gobierno de la Provincia, y hasta mienten descaradamente con la sola finalidad de conseguir algún rédito electoral. Ven el vaso medio vacío, y se niegan a mirar el vaso medio lleno. Parecen inmersos en el cuento de la gata Flora”, disparó la legisladora.

Aseguró que los radicales se dicen reformistas, pero sistemáticamente se negaron a discutir la necesidad de la reforma constitucional, y cuando tuvieron que votar y señaló que además lo hicieron en contra.

“Exigen el respeto a las Cartas Organicas Municipales que limitan las posibilidades de reelección de Intendentes, pero defendieron a rajatablas la violacion de la Constitucion de la Provincia por parte de un juez de la Corte que desconoció el limite etario que la misma establece para el ejercicio de la magistratura, por el solo hecho que fue designado por el gobierno del FCyS”.

Sobre la política minera que lleva adelante el gobierno, la legisladora destacó el avance respecto a la legislación, regulación y obras que se realizaron con fondos provenientes de esta actividad. “Han obviado decirle a la comunidad que quienes establecieron las reglas de juego para la inversión minera, fueron ellos mismos, a través del gobierno del FCyS, cuando derogaron con sus propias mayorías parlamentarias, la normativa que regía desde el anterior gobierno peronista y que establecía las regalías mineras en el 10%, para adherir a la Provincia a la Ley Nacional de Inversiones Mineras que ponía el tope en el 3% del valor boca mina deducidos los costos de explotación. Omiten deliberadamente recordar que fue el propio Ministro de Gobierno de Oscar Castillo, quien reconoció públicamente que se habían gastado los fondos provenientes de regalías mineras en gastos corrientes. Y tampoco les conviene reconocer que durante 20 años, no les dieron ninguna participación a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de los yacimientos, las cuales no se vieron beneficiadas con obras de ningún tipo”, aseveró.

En ese contexto, Guerrero afirmó que gobierno que ha mejorado sustancialmente las condiciones para el desarrollo de la actividad minera, con estricto cuidado del medio ambiente y participación de la ciudadanía en audiencias públicas que analizan los informes de Impacto Ambiental, en forma previa a que la autoridad minera pueda otorgar algún permiso de explotación. Señaló que la oposición desconoce la existencia de los Centros de Control Ambiental, y su labor esencialisima respecto a garantizar a la comunidad el derecho de acceso a la información ambiental minera. “Un gobierno que exige que un 70% de la mano de obra de la actividad minera sea catamarqueña, que las empresas tengan su domicilio legal en la provincia. Un gobierno que invierte los recursos provenientes de la minería en obras de infraestructura para las propias comunidades aledañas a los proyectos mineros, y que es la propia ciudadanía de esas localidades la que vota que obras quiere que se hagan”, remarcó.

Finalmente, la diputada opinó que “el radicalismo habla de la pobreza, como si fueran absolutamente ajenos a su generación, cuando fueron partícipes necesarios del modelo neoliberal macrista que primarizo la economía y destruyó la industria nacional, priorizando por sobre la actividad productiva la especulación financiera, la fuga de capitales y un enorme endeudamiento externo que colocó a la Argentina en condiciones de inviabilidad. Eso sí que benefició a unos pocos en detrimento de las mayorías populares. Lamentamos la necedad opositora de no querer ver que Catamarca lidera a nivel nacional los índices de crecimiento del empleo privado, y que ello significa trabajo para los catamarqueños y mayores oportunidades para muchísimas familias. Y que eso no es producto de la casualidad, sino consecuencia de una gestión de gobierno liderada por Raul Jalil, que trabaja todos los días para mejorar la calidad de vida de los catamarqueños. Todos creemos en el diálogo como el camino para encontrar consensos. Pero deben comprender que cuando las posiciones disímiles no llegan a acercarse, en democracia las diferencias se dirimen por el sistema de mayorías, como lo establece la propia Constitución. Y cada dos años, el veredicto lo da el Pueblo en las urnas”, cerró.