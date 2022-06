Guillermo Andrada instó a garantizar la jubilación de más 800 mil argentinos

El senador nacional Guillermo Andrada (FdT), al fundamentar su voto afirmativo al proyecto de ley “Plan de Pago de Deuda Previsional”, que permitiría acogerse al beneficio jubilatorio a más de 800 mil hombres y mujeres que contarán con la edad requerida para acceder al mencionado régimen durante los años 2022 y 2023, pero que no cuentan con los aportes necesarios, se refirió a la urgencia de aprobar esta iniciativa a partir de que el próximo 22 de julio caduca la moratoria previsional vigente.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara Senadores de la Nación de esta tarde, los legisladores del oficialismo reprocharon los planteos realizados por algunos de sus pares de la oposición contra la regularización de deudas previsionales.

“Muchas veces en la política nos movemos por pragmatismo, por ideología; pero muchas veces tenemos que usar el sentido común. Acá estamos usando el sentido común. El sentido que nos advierte que muchos argentinos y argentinas están por sufrir un grave problema, son cerca de 800 mil que pueden no llegar a acceder al sistema jubilatorio por no contar con los años de aportes requeridos. Más allá de cuáles hayan sido las causas que les ha generado esa situación. Nosotros no nos movemos con slogans, ni nos mueven los gurúes del marketing. Nosotros cuando vemos un problema lo tratamos de solucionar sin especular. Nosotros hemos advertido este problema y no vamos a especular”, aseveró Andrada.

Señaló que el presidente Alberto Fernández en sus 32 meses de gestión debió afrontar un país en default, una pandemia catastrófica y más de 120 días de un conflicto bélico. A su vez, destacó la “sabiduría, capacidad y la mirada hacia los más vulnerables” de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“El año pasado nuestro Presidente también actuó, cuando puso en marcha el programa Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, el cual permitió que muchas mujeres pudieran acceder a la jubilación. En mi provincia, fueron más de dos mil. Tengo como antecedente el accionar de nuestro peronista más ilustre, que fue el Doctor Vicente Saadi, quién generó la jubilación para las amas de casa”, enfatizó.

Asimismo, agregó: “por eso, creo yo, que indudablemente nosotros no vamos a andar diciendo que somos el mejor equipo de los 50 o 100 años. Pero no tengan duda que el peronismo tiene las agallas para actuar con serenidad cuando observa un problema de esta índole. Tiene sensibilidad social y, sobre todo, tiene los reflejos para observar este tipo de situaciones”.

A su vez, expuso que más de 800 mil mujeres y hombres “están en peligro” de no poder acceder a la jubilación.

Garantizar un derecho

“Recién escuchaba al miembro preopinante preguntarse por el financiamiento; de no tener financiamiento. Este sistema tiene, a través de los aportes que hacen los futuros jubilados, la posibilidad de tener sustentabilidad en el sistema jubilatorio. Y lo más importante: los ingresos se van a volcar en el consumo. El consumo en nuestro país es lo más importante del PBI. No se va a fugar esa plata, ese dinero va a quedar en el país y le vamos a dar tranquilidad”, analizó Guillermo Andrada.



También consideró que se trata de un “acto de justicia” para aquellos que salieron a buscar el pan y “lamentablemente cayeron en manos de algunos delincuentes” que no les hicieron los aportes.

“El 23 de julio, sin dudas surge una necesidad, y por más que a muchos iluminados no les guste, para nosotros los peronistas cuando surge una necesidad, vamos a garantizar un derecho. Y espero que mis pares me acompañen, porque con esta iniciativa estamos brindando tranquilidad a muchas mujeres y muchos hombres en un momento difícil para el país”, concluyó el senador nacional por Catamarca.

Votación

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto de Ley de creación del Plan de Pago de Deuda Previsional con 38 votos afirmativos (34 de ellos pertenecientes al Interbloque del Frente de Todos), 6 negativos y 18 abstenciones. La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados del Congreso para la continuidad de su tratamiento parlamentario.