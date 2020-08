Gustavo Sylvestre tildó de "cobardes" a combatientes de Malvinas y tras la polémica, pidió disculpas

La frase de Eduardo Duhalde sobre un supuesto golpe de Estado que evite las elecciones legislativas de 2021 generó un tembladeral político. Oficialistas y opositores descartaron de plano la idea, pero hubo quienes tomaron en serio la posibilidad y advirtieron sobre los peligros de interrupción del orden democrático. Uno de ellos fue Gustavo "Gato" Sylvestre, quien involucró a otros dirigentes en las supuestas conspiraciones y tuvo un desafortunado comentario sobre la Guerra de Malvinas: "Perdieron una guerra de forma cobarde", dijo, aunque después aclaró que se refería a los "generales" de la última dictadura militar. Durante la emisión de este miércoles 26 de agosto de Minuto Uno, ciclo que conduce por C5N, Sylvestre denunció que el supuesto intento de golpe existía, y que el propio Duhalde se lo habría comunicado al presidente Alberto Fernández. "Mirá, Alberto, que se está gestando un golpe de Estado en la Argentina. La oficialidad joven del Ejército dice que viene el comunismo y el marxismo de la mano tuya. Te tenés que sacar de encima a Cristina para que no se concrete", fue el supuesto diálogo que el expresidente mantuvo con el actual jefe de Estado, según el periodista.

El conductor incluso involucró con nombre y apellido a Juan José Gómez Centurión y a José Luis Espert en el presunto complot militar. De acuerdo a su relato, Duhalde le mencionó a Fernández "el nombre que está oficialidad joven piensa como presidente para reemplazarte". "No lo voy a decir, pero es, un militar retirado que participó del PRO. Y que el ministro de Economía que piensan es un economista que fue candidato en las elecciones pasadas", comentó. La respuesta de ambos no se hizo esperar: "Nos tienen miedo porque el golpe lo vamos a dar en las urnas en el 2021 y en el 2023. Si armar un partido político es un golpe, preguntenle a Duhalde y a los varones del conurbano en qué andaban en el 2001 cuando volteaban gobiernos", replicó Gómez Centurión, el primer aludido, desde su cuenta de Twitter. Con su habitual sarcasmo, Espert publicó una foto montado en un cañón antiaéreo (fuera de servicio) y chicaneó al periodista. "Acá estoy @Gatosylvestre listo para el golpe. Vos bien que podés venir conmigo con lo tirabombas que estás. Che, entre nos ¿encima te pagan por las boludeces que decis?", ironizó. Sin embargo, el comentario que causó mayor repudio fue el que Sylvestre realizó sobre la Guerra de Malvinas. Siempre dando crédito a la idea de un supuesto golpe de Estado, que el propio oficialismo descarta, el conductor responsabilizó por esas versiones a la oposición. "Hay sectores que no asumen que fueron derrotados y que han sido expulsados del poder por el voto popular y quieren seguir teniendo una voz de imposición. Quieren un gobierno débil, pero el gobierno de Alberto Fernández es todo lo contrario en este momento. Hay que denunciar y marcar a esos sectores de la sociedad", planteó.

Más adelante en su editorial, celebró el compromiso democrático de las actuales Fuerzas Armadas, que hoy lamentan el hecho de "cargar con el mote de golpistas" por los crímenes cometidos por sus antecesores. Y apuntó al conflicto armado con el Reino Unido: "Encima perdieron una guerra en forma cobarde. Cuando tuvieronque ir a defender la Patria, que era su tarea, perdieron la guerra de forma cobarde. ¿Por qué? Se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que, cuando tuvieron que demostrar en el campo, no supieron qué hacer", reprochó.

El comentario provocó un inmediato repudio en redes sociales, tanto de sectores afines a Juntos por el Cambio como de familiares y excombatientes de Malvinas. Incluso los diputados del PRO Martín Medina y Francisco Sánchez presentaron un proyecto de repudio a Sylvestre por sus declaraciones. "Es una herramienta moderada para decirle a una rata miserable lo que pensamos sobre él", disparó Sánchez. En el mismo programa, apenas minutos después, el propio periodista pidió disculpas y aclaró sus dichos. "Pido disculpas si los ofendí, pero me estaba refiriendo a los generales embriagados, no de poder sino de whisky, que mandaron a esa guerra, y a los generales, que se rindieron cobardemente", dijo. La frase pareció referirse al penúltimo presidente de facto de la dictadura militar, Leopoldo Fortunato Galtieri, artífice del conflicto, y a Mario Benjamín Menéndez, comandante de las fuerzas argentinas ante las tropas iglesias.

En su aclaración, Sylvestre dijo que no se refería "a los soldados heroicos que quedaron en Malvinas y que, como Martín Balza, combatieron heroicamente". "Está claro que no me refería a ellos, además saben de mi respeto y mi amistad con Martín Balza", agregó en referencia al excombatiente y jefe del Estado Mayor del Ejército durante los '90.