Guzmán desafiante: "¿En qué país funcionó tener déficit y subsidios altos?"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó este lunes el programa económico diseñado y acordado con el FMI. En una respuesta semivelada a las críticas que la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el rumbo del gobierno. “¿En qué país del mundo ha funcionado, para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener déficit y subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del PBI?”, se preguntó.

Si bien le dio “la bienvenida al debate de ideas” en el Frente de Todos, Guzmán reconoció: “Te golpean de todos lados”. Pero remarcó que lo central pasa por “dónde invertir los recursos, y tienen que ir a lo que me da trabajo, divisas, valor agregado en la economía y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía, como los subsidios energéticos no segmentados que favorecen a los ricos”.

En ese sentido, aseguró que “el Gobierno decidió un curso de acción y se va a seguir sobre ese camino: la segmentación de tarifas energéticas, tal como se prevé en el acuerdo con el FMI. Este martes y hasta el jueves se harán las audiencias públicas hacia el aumento adicional para la luz y el gas, que rondará el 23% para gran parte de los usuarios y dejará sin subsidios al 10% de quienes ganan más.

“Es un punto de partida, un cambio de paradigma en la Argentina que el 10% de los que más tienen empiece a dejar de recibir subsidios y con ese dinero poder hacer lo que el Estado tiene que hacer”, planteó en una entrevista con FM Urbanaplay.

Reafirmó, además, que el Gobierno busca que los salarios le ganen a la inflación, y resaltó la reapertura de paritarias como mecanismo para lograrlo en los sectores formales y los bonos de refuerzo de ingresos para los más vulnerados.

Admitió que la inflación de abril rondará el 6% y se esperanzó en que “con el programa económico en marcha” desde mayo se pueda empezar a contener y atacar de frente la escalada de precios. “Sabíamos que marzo iba a ser el peor mes y abril fue menos malo que marzo”, reconoció.

Qué dijo Martín Guzmán sobre las críticas de Cristina

El ministro Martín Guzmán habló sobre los cuestionamientos del sector del FdT que lidera la vicepresidenta Cristina Kichner, a continuación sus principales definiciones: