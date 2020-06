Habilitan nuevas excepciones en el conurbano, La Rioja, Santa Fe y Salta

El Gobierno nacional oficializó hoy nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, y autorizó diversas actividades y rubros en nueve distritos del conurbano bonaerense y en las provincias de La Rioja, Santa Fe y Salta.



Por medio de las decisiones administrativas 965/2020 y 966/2020, publicadas hoy en el Boletín Oficial y firmadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fueron habilitadas una serie de actividades en los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, General Rodríguez, Pilar y Tigre, y en las provincias de La Rioja, Santa Fe y Salta.



La mayoría de las habilitaciones concedidas en Buenos Aires tienen que ver con rubros industriales, y en el resto las provincias se avanzó también en actividades sociales, recreativas y deportivas, entre otras.



En cuanto al resto de las provincias, éste es el detalle de las excepciones:



- La Rioja: quedaron exceptuadas del aislamiento las actividades religiosas, y la actividad física al aire libre, de paddle, de tenis y de golf.



- Salta: se autorizó la reapertura de gimnasios y locales de ejercitación física, además de clubes deportivos para práctica de deportes en disciplinas ya exceptuadas



- Santa Fe: se habilitaron instalaciones para actividades deportivas que no impliquen contacto físico, reuniones familiares -de hasta 10 personas- los sábados, domingos y feriados en domicilios particulares, mesas examinadoras en universidades y terciarios.



También en territorio santafesino se habilitó el funcionamiento en entidades gremiales, empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, partidos políticos, administración de universidades nacionales y privadas con sedes en la provincia y administración de entidades deportivas a puertas cerradas, con la dotación mínima de personal, con ingreso de personas ajenas con turno previo en casos que la operación no pueda concretarse de manera remota.



Asimismo, se autorizó la actividad de locales gastronómicos con la modalidad “para llevar” (take away), la actividad minorista ubicada en shoppings exclusivamente con la modalidad de pago y entrega previamente convenidos, y la actividad laboral de las empleadas y empleados de casas particulares con cumplimiento de medidas sanitarias.



En las normas oficiales, se resaltó que “en todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus”.



A su vez, se insistió que “los desplazamientos de las personas” que deban volver a trabajar “deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad exceptuada”, y las empresas serán las encargadas de proveer la forma en la que los empleados lleguen a sus puestos laborales “sin la utilización del transporte público" de pasajeros.