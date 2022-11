Habilitaron de forma provisoria el padrón electoral para consultar datos

La Cámara Nacional Electoral habilitó de manera provisoria el padrón para las elecciones 2023. La decisión de la Justicia está enfocada en los jóvenes de 16 años que votan por primera vez, para que verifiquen si están incluidos y eventualmente hagan reclamos.

La Justicia informó que el padrón se podrá consultar de manera provisoria y extraordinaria hasta el próximo 30 de noviembre inclusive. Destacó la importancia de hacer las consultas, “para verificar que los datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”.

La CNE aclaró que también debe consultarse que no aparezcan electores que no deban figurar en el padrón. Explicó que “la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados/as, indicando su sección y circuito electoral”.

Noticia en desarrollo