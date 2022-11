Habla la Vicepresidenta en la UOM: "No me di cuenta del arma que pretendía volarme la cabeza"

Al comienzo del acto, empezó su discurso el intendente de Pilar Federico Achaval: "Nosotros bancamos a Cristina, sentimos amor por ella. El pueblo no se olvida de los 4 años de gobierno de Néstor ni de los 8 años de Cristina". "El futuro es con vos", concluyó. Cristina Kirchner fue recibida con aplausos y cantos en clamor a su candidatura (Foto: Luciano González)

Llegó Cristina Kirchner al escenario para dar su discurso en el acto de la UOM. Axel Kicillof y otros dirigentes la recibieron cantando: "Cristina presidenta".

El locutor anuncia que "se encuentra en el microestadio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner"

El estadio está ocupado al máximo, entre banderas de las distintas seccionales de la UOM. Los parlantes entretienen a los presentes con música que ambientan la previa del esperado discurso de Cristina Kirchner, que estaba previsto para las 17 pero se postergaba.

"Presidenta, Cristina Presidenta, Presidenta". Con esos cánticos esperaban los militantes K y trabajadores de la UOM, en un microestadio completo, las palabras que pronunciará está tarde la vicepresidenta. En el escenario donde se presentará Cristina Kirchner junto a Abel Forlan, entre logos del gremio, aparecía el slogan: "No hay solución gremial sin solución política". Un locutor arengaba antes del ingreso de la líder kirchnerismo.

El discurso de Cristina Kirchner

La Vicepresidenta le agradeció la presencia a Antonio Caló en el acto, pero fue abucheado por los representantes de la UOM.

Cristina Kirchner: “Quería estar acá porque después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y las trabajadoras. Este compañero (Abel Furlán), en el 2016 era diputado nacional junto a Axel y el cuervo que bancaron las ideas y convicciones sobre todas las cosas. Votó en contra del endeudamiento con los fondos buitres, haciendo honor a su organización”.

“Esta es mi primera salida. Hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión. Yo también lo vi por televisión, el arma que pretendía volarme la cabeza. Dicen los psiquiatras que es mucho mejor porque eso te acompaña. Yo por suerte no lo vi. En estos meses y tres días no me podía sacar de la cabeza: qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nieto”, reflexionó.

El discurso EN VIVO