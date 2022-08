Hay que coparles el barrio a estos gorilas: un militante K interrumpió una nota en vivo a la vecina de CFK

Luego de los violentos incidentes del sábado en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner entre manifestantes y la Policía de la Ciudad, en la mañana de este domingo se produjo un cruce entre un militante K llamado Sebastián y Ximena de Tezanos Pinto, la conocida vecina que vive en el mismo edificio que la Vicepresidenta.

Ximena realizó una descripción de lo que fue el día a día en el barrio durante la última semana, que se inició con el pedido de 12 años de prisión por parte del fiscal Diego Luciani para Cristina Kirchner y derivó en la respuesta de CFK y una serie de respaldos de todo el arco político del Frente de Todos, con algunas movilizaciones que se fueron incrementando en su capacidad con el correr de las jornadas.

La vecina se quejó de que los manifestantes “dejaran todo hecho una mugre, como si nada”, al mismo tiempo que respaldó a aquellos que vinieron a manifestarse en apoyo. “Es súper válido”, indicó.

Repentinamente, apareció un hombre que, frente al equipo de TN que se encontraba trabajando en el lugar, le gritó a Ximena: “¡Vamos la jefa!” y “hay que coparles el barrio a estos gorilas”.

“Vos te pudiste comprar esa campera porque trabajaste, porque te rompiste, pero si no hubiera un orden vos no podrías producir y no podrías laburar”, intentó explicarle la vecina de Cristina Kirchner al militante K.

“Que se cag... igual estos gorilas”, fue la inmediata respuesta al planteo.

Luego, consultado por su opinión acerca de que la Vicepresidenta viva en el mismo barrio de los vecinos a los que criticaba, respondió: “¿Por qué no puede vivir acá? Me parece perfecto”.

“Agarrá una o dos personas de los edificios estos y que te expliquen de qué es la causa; saltan a decir chorra, yegua, que se vaya, y no tienen ni idea”, añadió por último Sebastián, al mismo tiempo que recordó las manifestaciones y cacerolazos que se realizaron durante los años de gobierno de Cambiemos frente a la vivienda de Cristina Kirchner.