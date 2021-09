Hebe de Bonafini: Si el presidente no cambia la gente que tiene al lado, no va a funcionar

Como no podía faltar en cada ocasión en la que el peronismo atraviesa unas elecciones con resultados adversos, la histórica Hebe de Bonafini salió a la luz pública para hacer un análisis sobre los errores cometidos sobre su propio espacio. Así, la Madre de Plaza de Mayo advirtió que si el presidente Alberto Fernández no cambia algunas piezas de su gabinete, será imposible recuperar al electorado perdido.

“Si el presidente no cambia a un montón de gente que tiene al lado, que le hacen el diario como a Yirigoyen, un diario especial para él, no va a poder funcionar”, afirmó De Bonafini en declaraciones al periodista Daniel Tognetti en Somos Radio.

“El presidente escucha siempre a los que no tiene que escuchar: a los ricos, a los poderosos, a los carniceros, se junta con los gordos de la CGT. Y bueno, estas son las consecuencias. A mí me parece que dentro de todo lo grave que es, es bueno para que los que no hacen nada o se creyeron que teníamos la vaca echada, hagan algo”, completó.

Las palabras de una de las referentes de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo se mostró muy crítica contra Alberto Fernández y su gabinete, horas después de que el oficialismo sufriera resultados muy adversos en las PASO legislativas del domingo.

“El presidente volvió a prometer, volvió a decir. No sé si estamos para creerle o no porque él dice muchas cosas que después no cumple. Lo que le dijimos tantas veces, que escuche a quien tiene que escuchar, se dio cuenta ahora de que tiene que escuchar a los que nosotros le dijimos desde el primer día que lo vimos”, afirmó Hebe, quien también señaló que la derrota reflejada en las urnas de las PASO puede servir como un trampolín para empezar a hacer las cosas bien.

“Yo lo que veo es que esto es como un terremoto que no provoca roturas de las casas ni se muere gente, pero te da un susto bárbaro (...) Me parece que si hubiéramos ganado, estaríamos perdiendo todos, aunque parezca un disparate. Cuando se gana, hay una especie de exitismo en la gente que no hace que se preocupen por lo que se tienen que preocupar”, reflexionó.

Hebe de Bonafini, la histórica personalidad que se mantuvo afín a Cristina Kirchner y al kirchnerismo, marcó las diferencias con la gestión de Alberto Fernández y su gabinete, a quienes les exigió un mayor esfuerzo.

“Esto es como el virus. Te dan una vacuna para que vos crees tu propia defensa. Ahora a nosotros nos vacunaron con una aguja así de grande. A ver si reaccionan, a ver si laburan, porque acá laburan cuatro o cinco, los demás miran. Ahora van a tener que salir todos a la calle, porque los demás se van a quedar sin trabajo, todos”, comparó De Bonafini.

En tanto, también advirtió que “el presidente nunca escuchó a las Madres. En casi dos años no hemos parado de decirle y de hablarle. Pero no escucha a los que menos tienen, a los que tienen que escuchar. De esto no se sale con una bolsa de comida, 5 mil pesos, o la jubilación. Con la jubilación no se puede vivir, y seguimos con lo mismo. Y esta gente también vota con bronca y dicen 'votemos a esto'. les da lo mismo uno que lo otro, 'Este me mata de hambre y este de no sé qué'”.

La titular de Madres de Plaza de Mayo también aprovechó para criticar con dureza a los representantes de Juntos por el Cambio y a uno de sus principales referentes, Mauricio Macri: “Macri nos hizo de todo a las Madres. Y nos lo sigue haciendo: nos cortan la luz, el gas, el teléfono, internet. Hacen dos atentados en la puerta de mi casa y la ministra me llama a los dos minutos para decirme que me quede tranquila, que no era para mí, pero era en la puerta de mi casa”.

“No creo que la gente que los votó sepa lo que son: chorros, ladrones, asesinos, enemigos de los pobres. Ya sabemos lo que son, una manga de atorrantes que vivieron de nosotros, que nos empeñaron para toda la vida y quién sabe cuándo vamos a salir. Me parece que la gente muy bien no sabe. Algunos sí y son los que votan y piensan como ellos, que son los que hicieron la destrucción de una generación como la de nuestros hijos y nuestras hijas”, completó.

En tanto, De Bonafini indicó que la recuperación del peronismo podrá empezar a darse en parte cuando se reanuden las manifestaciones populares en las calles: “El tema de nosotros también es que no nos podemos movilizar. Eso también tiene a la gente muy aplastada. Hay que sacar de a poquito a la gente, empezar a hacer pequeños actos (...) Creo que nos dieron un buen zapatazo en el traste y los muchos que piensan como nosotros, que salgan a la calle, que hagan revistas, papeles, que se las ingenien”.