Hernán Díaz salió al cruce de Adrián Brizuela "Responder desde la ignorancia es cobardía"

El diputado Hernán Díaz salió al cruce de las declaraciones del libertario Adrián Brizuela quien justificó ante los medios el cierre de organismos nacionales y sus consecuentes despidos.

Al respecto Díaz afirmó que "Responder desde la ignorancia es cobardía"

Mucho hablan en este gobierno de los que los precedieron, sin embargo, mejor que decir es hacer y en esto los tan mentados "liberales libertarios" están flojitos de papeles.

No sé puede, pero peor aún no se debe comulgar, ni mucho menos justificar los despidos implementados desde la ignorancia y con el solo fin de justificar la falta de coraje para aplicar las medidas de ajuste donde corresponde, donde se prometió que se implementarían porque es mucho más fácil ir por el más débil que por el poderoso, sobre todo cuando no se consideran a su altura.

El látigo a los más pequeños, a los trabajadores, a los obreros y para el resto contubernio.

Sólo un poco de investigación le hubiese bastado al legislador para interpretar cuál es el aporte de los dos organismos dados de baja, que hoy suman a la provincia casi cuarenta nuevos desocupados, pero que se puede esperar: si se percibe claramente que ni siquiera conoce el nombre de los mismos es fácil deducir que desconoce absolutamente su existencia y más aún su tarea.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar constituyen herramientas que, con el tiempo, fueron fundamentales en el crecimiento y transformación de comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Nada más alejado del mal llamado populismo que las actividades que involucran a técnicos de estos organismos con pobladores ávidos de oportunidades para crecer y poner en valor su trabajo.

Que fácil les resulta hablar de populismo en un país que se pretende del primer mundo con salarios del tercer mundo.

Una vez más en un lapso de tiempo brevísimo el gobierno nacional demuestra su profundo desconocimiento del interior profundo, pone de manifiesto su marcado desprecio por la clase trabajadora y atropella derechos adquiridos sin que le tiemble el pulso.

En algún momento, no muy lejano, "tronara el escarmiento", concluye el texto que compartió Hernán Díaz.