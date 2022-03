Herrera: "La salud pública sigue sin ser prioridad en nuestra Provincia"

Entre otras cosas, la diputada se refirió al estado en que se encuentra el hospital San Juan Bautista donde aduce que es un problema de hace muchos años y que sigue sin solución con la infraestructura que se está dañando impidiendo el desenvolvimiento pleno del personal médico.

La palabra de Herrera

"En mi trabajo legislativo la salud pública tuvo importancia preponderante, marcando mi agenda de gestión.

Durante dos años, visite varias veces el nosocomio y realicé el correspondiente pedido de informe al Poder Ejecutivo Provincial siempre con el mismo resultado: sin respuestas, en suplicio, abandono y carencia. Las imágenes hablan por sí solas. Nada cambió, a tal punto que al día de hoy se sigue registrando no sólo filtraciones sino también serias fallas en la infraestructura que nos exponen el desolador paisaje.

Desde hace más de 9 años la caldera sigue sin funcionar. Esto impide que las personas internas no cuenten con agua caliente. A ello se suman las filtraciones en la nueva cocina que no lleva ni un año de inaugurada, un lavadero en las peores condiciones donde sólo hay una lavadora industrial con una centrifugadora que los empleados deben ayudar en forma manual para que funcione. No tienen el correspondiente uniforme para realizar las tareas.

Se registra también perdidas de agua de los tanques de vieja data, inundaciones y arreglos superficiales.

Si algo hay que agregar es que la mayoría de los mata fuegos se encuentran vencidos, poniendo de esta manera en riesgo letal la vida de pacientes, empleados y público en general que asiste al hospital.

Habitaciones sin ventiladores y el.aire central sin funcionar.

No consentimos que el gobierno de Raúl Jalil siga mintiendo a la población.

Es así como quedan expuestos sus intereses alejados del bien común y centrados a desarrollar los negocios atados a su patrimonio familiar -ligados justamente- a las prestaciones privadas de servicios de salud.



El lamentable estado del centro de salud más importante de la provincia sigue sin ser prioridad.

Es vergonzoso que el personal de salud deba trabajar en estas condiciones.

La precariedad de las instalaciones impide el normal desenvolvimiento de la actividad de todo el personal médico, enfermeras y demás.

Basta de promesas y anuncios de millonarias inversiones para su refacción. Basta de un hospital cada vez más pobre.

Reclamo UNA VEZ MÁS que estos problemas se solucionen con celeridad. Estaré firme, defendiendo y solicitando lo que es para y por los catamarqueños urgente y necesario".